Son Mühür - Meteoroloji verilerine göre, İzmir’de 10 Eylül Perşembe günü gün boyunca açık bir gökyüzü hakim olacak. Güne 25 dereceyle başlayacak olan kentte, sabahın ilerleyen saatlerinden itibaren hissedilen sıcaklık ölçülen değerlerin üzerine çıkacak. Öğle saatlerinde termometrelerin 31 dereceyi göstermesi beklenirken, yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık 34 dereceye kadar ulaşacak. Sabah saatlerinde yüzde 70 seviyelerinde seyreden nem oranı, gün ortasında düşüş gösterse de akşam saatlerinden itibaren yeniden tırmanışa geçerek gün sonunda yüzde 68’e çıkacak.

Termometreler 40 dereceye dayanacak

İl genelinde hava açık olsa da sıcaklık dağılımı ilçelere göre farklılık gösterecek. İzmir'in iç kesimlerinde yer alan Bayındır, Beydağ, Kiraz, Ödemiş ve Tire’de sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaşacağı öğle saatlerinde söz konusu ilçelerde yaşayan vatandaşların ve hassas gruptakilerin tedbirli olmalarını istedi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Sıcak havanın yanı sıra kent genelinde rüzgarın etkisini artıracağı bildirildi. İzmir için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunan yetkililer, gün içinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekti. Akşam saatleriyle birlikte sıcaklıklarda kademeli bir düşüş yaşansa da yükselen nem nedeniyle havadaki bunaltıcı etkinin süreceği öngörülüyor.

İzmir ilçeleri son durum 10 Eylül 2026

Aliağa: Hava açık, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Balçova: Hava açık, en yüksek sıcaklık 32 derece.

Bayındır: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 38 derece.

Bayraklı: Hava açık, en yüksek sıcaklık 33 derece.

Bergama: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 35 derece.

Beydağ: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 39 derece.

Bornova: Hava açık, en yüksek sıcaklık 34 derece.

Buca: Hava açık, en yüksek sıcaklık 32 derece.

Çeşme: Hava açık, en yüksek sıcaklık 27 derece.

Çiğli: Hava açık, en yüksek sıcaklık 32 derece.

Dikili: Hava açık, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Foça: Hava açık, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Gaziemir: Hava açık, en yüksek sıcaklık 33 derece.

Güzelbahçe: Hava açık, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Karabağlar: Hava açık, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Karaburun: Hava açık, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Karşıyaka: Hava açık, en yüksek sıcaklık 33 derece.

Kemalpaşa: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 36 derece.

Kınık: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 36 derece.

Kiraz: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 38 derece.

Menderes: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 35 derece.

Menemen: Hava açık, en yüksek sıcaklık 34 derece.

Narlıdere: Hava açık, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Ödemiş: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 38 derece.

Seferihisar: Hava açık, en yüksek sıcaklık 34 derece.

Selçuk: Hava açık, en yüksek sıcaklık 32 derece.

Tire: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 38 derece.

Torbalı: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 36 derece.

Urla: Hava açık, en yüksek sıcaklık 30 derece.