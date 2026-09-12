Son Mühür / Yağmur Daştan – Dikili’de yaz döneminde uygulanan inşaat yasağına rağmen Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir inşaatta kazı çalışmalarının devam ettiğini ileri süren vatandaş duruma tepki gösterdi. 15 Eylül’e kadar devam edeceği bilinen yasağın delinmesine rağmen belediyenin denetimler konusunda yetersiz kaldığını savunan Dikililer, Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ü ise süreci görmezden geldiği yönünde eleştirdi.

"Proje incelenmeli"

Geçtiğimiz yıl da benzer bir tablo yaşandığına dikkati çeken vatandaş, Dikili’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde yasak kuralının çiğnenmesinin yanı sıra kazı sırasında çıkarılan suların da sokağa salındığını belirtti. Vatandaş, “15 Eylül’e kadar devam etmesi gereken inşaat yasağına rağmen kazı yapılıyor ve sular da sokağa salınıyor. 2 Şubat’ta inşaat ruhsatı almış, kentsel dönüşüm kapsamında zemin bodrumlu ticaret, üstte dubleks mesken, proje incelenmeli, inşaat normalde 15 Haziran 15 Eylül de sezon boyu yasak. Bu inşaat ise yaz sezonunun en yoğun olduğu dönemde yasağa rağmen yapılıyor. Belediye tarafından denetim yapılmıyor hatta bu duruma göz yumuluyor. Adliye de mi bunu bilmiyor?” dedi.

Muhtar'dan da tepki geldi: Görmezden geleniyor

Dikili’nin Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İrfan Ataker de “İnşaat yasağına uyuması için bizler de belediyeye yazdı yazdık. Dikili’de özellikle mahallemizde insanlar oldukça duyarlı, bizler de verilen kararlara uyulmasını bekliyoruz. Şu anda özellikle 412 ve 396 sokakta devam eden ve ses çıkartılmayan bazı inşaat faaliyetleri olduğunu biliyoruz. Bizler de sorunu çözmek için gerekli mercilere yazılarımızı yazmıştık. Ne yazık ki inşaat yasaklarına uyulmuyor ve gerekli adımlar da atılmıyor. Cumhuriyet Mahallesi, Dikili’nin vitrini konumunda. Sahili boydan boya kaplayan, en çok ziyaretçi alan büyük bir mahalleyiz. Ne yazık ki bakımsız bırakılıyoruz. Sorumlu insanların görmezden gelmeleri nedeniyle ciddi problemler yaşıyoruz. İnşaat faaliyetlerine izin verilmemesini ve yasağa uyulmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Mühürleme ve para cezası da uygulanıyor

Yaz aylarında uygulanan inşaat yasağı, turizm bölgelerinde gürültü, toz ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla hayata geçiriliyor. Uygulana geçici tedbirler kapsamında ağır iş makinelerinin kullanımı, hafriyat, beton dökümü ve yıkım gibi huzuru bozan tüm faaliyetler belirlenen sürelerde yasaklanıyor. Yasal düzenlemelere göre yasağı ihlal edenler hakkında çalışmaların durdurulması, inşaatın mühürlenmesi ve idari para cezası gibi yaptırımların uygulanması gerekiyor. Kaymakamlık’tan edinilen bilgilere göre; Dikili’de her yıl uygulanan inşaat yasağının bu yıl da 15 Eylül’e kadar süreceği doğrulandı.