Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre İzmir, haftanın son iş gününü açık ve güneşli bir gökyüzüyle karşılayacak. Güne 22 dereceyle başlayan kentte, sabah saatlerinde 26 derece seviyelerinde seyreden sıcaklık öğle saatlerine doğru hızla tırmanacak. Günün en yüksek ölçülen sıcaklığı 32 derece olarak tahmin edilirken, nemin de etkisiyle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 35 dereceye kadar yükselecek. Nem oranının gün içinde yüzde 48 ile 76 arasında değişeceği kentte, kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın hızının saatte 23 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Bayındır, Beydağ ve Tire için 'aşırı sıcak' uyarısı

Günün en yüksek sıcaklık değerleri ise kentin iç kesimlerinde kaydedilecek. İzmir ve o ilçelerde yaşayan vatandaşlar için kritik uyarılarda bulunulurken; Bayındır, Beydağ ve Tire'de sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak. Termometrelerin tavan yapacağı bu ilçelerde, özellikle öğle saatlerinde etkisini artıracak olan kavurucu havaya karşı vatandaşların ve kronik rahatsızlığı bulunanların tedbirli olmaları istendi.

İzmir ilçelerinde hava durumu 11 Eylül 2026

Aliağa: Hava açık, en yüksek sıcaklık 33 derece.

Balçova: Hava açık, en yüksek sıcaklık 33 derece.

Bayındır: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 39 derece.

Bayraklı: Hava açık, en yüksek sıcaklık 34 derece.

Bergama: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 36 derece.

Beydağ: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 39 derece.

Bornova: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 35 derece.

Buca: Hava açık, en yüksek sıcaklık 33 derece.

Çeşme: Hava açık, en yüksek sıcaklık 29 derece.

Çiğli: Hava açık, en yüksek sıcaklık 33 derece.

Dikili: Hava açık, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Foça: Hava açık, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Gaziemir: Hava açık, en yüksek sıcaklık 34 derece.

Güzelbahçe: Hava açık, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Karabağlar: Hava açık, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Karaburun: Hava açık, en yüksek sıcaklık 32 derece.

Karşıyaka: Hava açık, en yüksek sıcaklık 34 derece.

Kemalpaşa: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 37 derece.

Kınık: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 37 derece.

Kiraz: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 38 derece.

Menderes: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 36 derece.

Menemen: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 36 derece.

Narlıdere: Hava açık, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Ödemiş: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 38 derece.

Seferihisar: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 35 derece.

Selçuk: Hava açık, en yüksek sıcaklık 33 derece.

Tire: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 39 derece.

Torbalı: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 37 derece.

Urla: Hava açık, en yüksek sıcaklık 31 derece.