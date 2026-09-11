Son Mührü- Haftanın son iş gününde İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 9 ilçe 34 mahalleyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 1 ila 14 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Aliağa (B.Hayrettin Paşa, Fatih, Mimar Sinan): 11.09.2026 saat 09:30 - 12:30 arasında (Yaklaşık 3 saat) - Ana Boru Arızası

Balçova (Fevzi Çakmak, Onur): 11.09.2026 saat 10:00 - 12:00 arasında (Yaklaşık 2 saat) - Branşman Arızası

Bayındır (Bıyıklar, Camii, Çınar, Demircilik, Fatih, Hacı Beşir, Hacı İbrahim, Hatay, Kurt, Mithatpaşa, Orta, Sadıkpaşa, Yeni, Yenice): 10.09.2026 saat 10:00 - 11.09.2026 saat 03:00 arasında (Yaklaşık 17 saat) - İsale Hattı Arızası (Hat Yenileme)

Beydağ (Çiftlikköy): 11.09.2026 saat 10:00 - 12:00 arasında (Yaklaşık 2 saat) - Branşman Arızası

Bornova (Meriç): 11.09.2026 saat 09:56 - 11:56 arasında (Yaklaşık 2 saat) - Branşman Arızası

Bornova (Rafet Paşa, Yeşilova): 11.09.2026 saat 09:36 - 11:36 arasında (Yaklaşık 2 saat) - Ana Boru Arızası

Dikili (Çandarlı): 11.09.2026 saat 10:00 - 12:00 arasında (Yaklaşık 2 saat) - Ana Boru Arızası

Karabağlar (Karabağlar, Selvili, Uğur Mumcu): 11.09.2026 saat 10:11 - 12:11 arasında (Yaklaşık 2 saat) - Vana Arızası

Karşıyaka (Aksoy, Donanmacı): 11.09.2026 saat 09:35 - 10:36 arasında (Yaklaşık 1 saat) - Ana Boru Arızası

Konak (Akın Simav, Barbaros, Kemal Reis, Kılıç Reis, Mithatpaşa, Turgut Reis): 11.09.2026 saat 10:20 - 12:20 arasında (Yaklaşık 2 saat) - Ana Boru Arızası