Son Mühür - Yolsuzluk soruşturmalarının ardı arkası kesilmiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında yine tanınan bir ismin yakını gözaltına alındı. Son günlerde adı sıkça gündeme gelen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. İddiaya göre, Ahmet Can Ağbaba’nın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildi.

Veli Ağbaba'nın basın danışmanı da tutuklanmıştı!

İzmir'de yürütülen Seferihisar Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında ise Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da daha önce tutuklanmıştı. Özlem Akyılmaz verdiği ifadede kendisine yöneltilen rüşvet iddialarını reddederken , banka hesaplarındaki para transferlerinin depremzede öğrencilere burs sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini savunmuştu.

