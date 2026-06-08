Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Efes Selçuk Belediyesi’nin tarımsal kalkınma hamlesi olan Efes Tarlası Yaşam Köyü, pazar günleri üretim ve gastronomi festivaline dönüşüyor.

Kurulan Üretici Pazarı, tarladaki mahsulü hiçbir aracı olmadan doğrudan tüketicinin filesine ulaştırıyor. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğrayan merkezde bu hafta sonu tam anlamıyla çifte bayram yaşandı. Hem binlerce yerel fide ücretsiz dağıtıldı hem de uluslararası üne sahip bir şefin elinden çıkan tirit kebabı kazanları süsledi. Alan doldu taştı.

Yerel tohumdan geleceğe

Belediyenin kendi seralarında yerel tohumları korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla ürettiği domates, biber ve patlıcan fideleri tezgahlardaki yerini aldı. Bayram trafiğinin hemen öncesi ve sonrasını kapsayan dağıtım günlerinde halka tam 20 bin kök fide teslim edildi. Kendi balkonunda veya tarlasında doğal tarım yapmak isteyen vatandaşlar, fideleri alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaşam Köyü sadece bir pazar yeri değil. Bünyesinde barındırdığı Toprak Okulu ile sürdürülebilir tarımın da merkezi konumunda. Burada hem profesyonel çiftçilere hem de ilk kez tarımla tanışacak hevesli kentlilere yönelik teknik eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Toprağı doğru işlemeyi öğreniyorlar.

Şef Ramazan Adsız’dan mutfak sırları

Tarımsal üretimin bittiği yerde gastronomi sanatı başladı. Efes Selçuk’un adını uluslararası platformlarda gururla temsil eden ünlü Şef Ramazan Adsız, Yaşam Köyü'ndeki mutfak atölyesinin konuğuydu. Katılımcıların yoğun ilgisi altında tezgahın başına geçen Adsız, geleneksel Türk mutfağının başyapıtlarından tirit kebabının tüm yapım aşamalarını ve gastronomi sırlarını paylaştı.

"Etin suyunun bayat ekmekle buluştuğu o doğru anı yakalamak yemeğin ruhudur."

Atölye boyunca tirit yapmanın ince püf noktalarını anlatan usta şef, eğitimin sonunda elleriyle hazırladığı dev kazanlardaki kebabı konuklara ikram etti. Lezzet şöleni, katılımcılardan tam not aldı. Her pazar günü kurulan bu pazar, hem yerel üreticinin cebini rahatlatıyor hem de Selçuk'un kültürel mirasını canlı tutuyor.

