İzmir'in Selçuk ilçesinde, Şirince yolu üzerinde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası yaşandı. Kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarında ev yapımı ürünler satılan tezgâha daldı. Feci kazada tezgahın başında bulunan 14 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Zamanla yarıştılar!

Şirince köyü girişinde gerçekleşen olayda, 35 KE 0644 plakalı aracın sürücüsü bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, yol kenarındaki tezgahı altına alarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar, aracın altında kalan çocuğu kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Çevredekilerin hızlı müdahalesi, olası bir facianın daha da büyümesini engelledi.

Durumu iyi

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede kısa süreli paniğe neden olan olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.