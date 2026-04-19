İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma çerçevesinde, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alınmıştı. Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından Adıgüzel'e destek mesajları gelmeye devam ederken, İzmir'den de çok sayıda destek geldi. Destek gösteren isimler arasında; Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun da yer aldı.

Uzun ve Sengel'den destek!

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Onursal Adıgüzel'in mesajı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, "Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır Başkanım" dedi. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ise, Onursal Adıgüzel'in mesajını alıntılayarak kendisine destek verdi.

Adıgüzel mesajında ne dedi?

Gözaltına alındıktan sonra bir mesaj paylaşan Adıgüzel, "Sevgili Ataşehirli komşularım, göreve geldiğim ilk günden bugüne, Ataşehirimizin çocukları, gençleri, kadınları ve ileri yaştaki büyükleri için kamucu belediyecilik anlayışıyla gece gündüz çalıştım.

Bugün Atatürk Kütüphanemiz gençlere kapılarını açacaktı ve ben de bugün gençlerle birlikte bu ilk günün heyecanını yaşayacaktım.

Ancak haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltında tutulan diğer arkadaşlarım gibi, çeşitli iftiralar nedeniyle bugün sizlerden uzaktayım.

Ataşehirli komşularım beni çok iyi tanır. Bu yaşadıklarımız tamamen siyasidir ve bir itibar suikastidir. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve biz tekrar buluşacağız." ifadelerini kullandı.