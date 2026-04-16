Gerçekleşen okul saldırılarının yankıları Türkiye genelinde sürmeye devam ediyor. İzmir genelinde öğretmenler eylem amacıyla bir araya gelirken, Efes Selçuklu öğretmenler de hem acılarını hem de tepkilerini dile getirmek amacıyla bir araya geldiler. Öğretmenleri ise, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yalnız bırakmadı.

"Kararlılıkla mücadele etmek zorundayız!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuklu öğretmenlerimizin eylem çadırında bir araya geldik.

Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin ve geleceğimiz olan çocuklarımızın en güvende olması gereken yerler olan okullar, her türlü şiddetten arındırılmak zorundadır.

Bu ülkede artık hiçbir şey, eğitim ortamlarında yaşanan şiddetin ve güvensizliğin önüne geçilmesinden daha öncelikli olamaz.

Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin güvenliğini sağlamak için kararlılıkla mücadele etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

