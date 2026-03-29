Washington hattında askeri hareketlilik yeni bir boyuta evrilirken, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) İran topraklarına yönelik kapsamlı bir kara operasyonu için hazırlık sürecine girdiği iddia edildi. "Destansı Öfke Operasyonu" tüm hızıyla devam ederken, Washington Post gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı çarpıcı bilgilere göre, Amerikan askeri planlamacıları haftalarca sürebilecek bir saha müdahalesi üzerinde çalışıyor. Söz konusu planların, mevcut çatışma ortamında "yeni bir safhayı" temsil edeceği ve son dört haftadır süregelen karşılıklı bombardımanlardan çok daha riskli bir süreci tetikleyeceği öngörülüyor.

Operasyonun Kapsamı: Tam Ölçekli İşgal mi, Nokta Baskınlar mı?

Haberin detaylarında, planlanan kara harekatının klasik bir tam ölçekli işgal modelinden farklı bir dokuya sahip olacağı vurgulanıyor. ABD’li üst düzey yetkililer, operasyonun ana gövdesini özel kuvvetlerin gerçekleştireceği stratejik baskınların oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Ancak bu tür bir saha varlığının beraberinde getireceği tehlikeler de askeri uzmanlarca yakından takip ediliyor. Karada görev alacak Amerikan askerlerinin; insansız hava araçları, balistik füzeler, yoğun kara ateşi ve el yapımı patlayıcı düzenekleri (EYP) gibi asimetrik tehditlere açık hale geleceği, bu durumun da zayiat riskini önemli ölçüde artıracağı ifade ediliyor.

Stratejik hedefler: Harg Adası ve Hürmüz boğazı hattı

Pentagon’un stratejik opsiyonları arasında, İran’ın ekonomik can damarı olarak bilinen petrol ihracat merkezi Harg Adası’na yönelik operasyonlar ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra, küresel enerji arzı için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı çevresindeki kıyı bölgelerine yapılacak ani baskınlar da masadaki seçenekler arasında yer alıyor. Operasyonun takvimi konusunda ise yönetim içerisinde farklı görüşler hakim; bazı kaynaklar müdahalenin birkaç hafta içinde tamamlanabileceğini savunurken, diğerleri sahadaki dirence bağlı olarak bu sürenin birkaç ayı bulabileceğini belirtiyor.

Beyaz Saray’dan "Seçenek sunma" açıklaması

Söz konusu iddialar Washington gündemine bomba gibi düşerken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt konuya ilişkin ihtiyatlı bir açıklama yaptı. İddiaların doğruluğu veya operasyonun kesinliği hakkında net bir yorum yapmaktan kaçınan Leavitt, Pentagon’un temel görevinin başkomutana olası her türlü senaryoyu ve çözüm yolunu sunmak olduğunu hatırlattı. Sözcü, bu tür planlamaların yapılmasının mutlaka nihai bir karara varıldığı anlamına gelmediğini, ancak askeri birimlerin her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.