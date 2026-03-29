Ortadoğu’da askeri gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, deniz ticareti ve bölgesel istikrar açısından kritik bir gelişme yaşandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran hükümetiyle yürütülen diplomatik temaslar neticesinde, Hürmüz Boğazı'nda bekleyen Pakistan bayraklı gemiler için geçiş onayı alındığını duyurdu. Yapılan anlaşmaya göre, İran yönetimi 20 adet Pakistan gemisinin boğazdan geçişine yeşil ışık yaktı. Bu süreçte trafik akışının kontrollü sağlanması amacıyla, günde iki geminin güvenli bir şekilde boğazı katedeceği belirtildi.

Bölgesel istikrar için "Yapıcı bir jest"

Dışişleri Bakanı Dar, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, Tahran yönetiminin bu kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Söz konusu adımı "yapıcı bir jest" olarak nitelendiren Dar, bu gelişmenin bölgedeki barışın habercisi olduğunu ve sarsılan istikrarın yeniden tesis edilmesine hizmet edeceğini vurguladı. Pakistanlı bakan, kriz dönemlerinde diyalog ve diplomasinin önemine dikkat çekerek, bu tür güven tesis edici adımların gelecekteki siyasi süreçler için yegane çözüm yolu olduğunu savundu. Bakan Dar'ın açıklamasında ABD’li üst düzey yetkililer ve İranlı mevkidaşını etiketlemesi, konunun uluslararası boyutuna işaret eden bir hamle olarak yorumlandı.

ABD-İsrail ve İran arasındaki askeri hareketlilik

Hürmüz Boğazı'ndaki bu yumuşama, aslında oldukça kanlı bir askeri sürecin hemen ardından geldi. Bilindiği üzere, Tahran ve Washington arasında diplomatik müzakerelerin devam ettiği bir sırada, 28 Şubat tarihinde İsrail ve ABD güçleri İran'a yönelik geniş kapsamlı bir askeri operasyon başlatmıştı. Bu operasyonlar neticesinde İran'ın eski lideri Ali Hamaney başta olmak üzere, devlet hiyerarşisinde kritik görevlerde bulunan çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan bu olaylar, bölgedeki tansiyonu son yılların en yüksek seviyesine çıkardı.

Karşılıklı misillemeler ve stratejik dengeler

ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı İran’ın cevabı gecikmedi. Tahran yönetimi, sadece İsrail hedeflerini değil, aynı zamanda ABD askeri üslerine ev sahipliği yapan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölge ülkelerindeki stratejik noktaları da füzelerle hedef aldı. Çatışmaların enerji sevkiyat rotalarını tehdit ettiği bir atmosferde, Pakistan gemilerine sağlanan bu geçiş kolaylığı, deniz ticaretinin güvenliği açısından stratejik bir önem taşıyor. Uzmanlar, Pakistan ile İran arasındaki bu mutabakatın, bölgedeki topyekûn bir savaşı önlemeye yönelik diplomatik bir "nefes alanı" oluşturup oluşturmayacağını yakından takip ediyor.