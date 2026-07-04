Türkiye’nin ve İzmir’in güzide spor kulüplerinden Altınordu FK, profesyonel liglerden çekilme kararı aldı. Başkan Mehmet Seyit Özkan ve ekibinin yaklaşık üç yıldır üzerinde düşündüğü konuda resmi olarak karar alındı. Türk futbolunun altyapılardaki lokomotifi olan futbolcu fabrikası Altınordu, önümüzdeki sezon 2.Lig’de yer almayacak. Kırmızı-lacivertliler, ulusal ve uluslararası yatırımcı bulamadı. İzmir temsilcisi altyapılara, öz kaynaklarına ve spor okullarına daha çok yatırım yapacak. Milli takımlara ve Süper Lig'e oyuncu gönderen Altınordu, altyapılarda uluslararası spor organizasyonlarına devam edecek.

“Altınordu’da ayrılıklar başladı”

Atletik performans antrenörü Ahmet Çeltikçi, kaleci antrenörü Fırat Tekin Bal ve kuvvet antrenörü Alkın Bal'ın kulübe veda ettiği Altınordu, futbol okulları ve altyapı organizasyonlarına ise planlandığı şekilde devam edecek. TFF 2. Lig'e katılmama kararı alarak profesyonel futbol liglerinden çekilen Altınordu'da teknik ekipte ayrılıklar yaşandı. İzmir temsilcisi, A takım bünyesinde görev yapan üç antrenörle yollarını ayırdı. Kulüpte görev yapan atletik performans antrenörü Ahmet Çeltikçi, kaleci antrenörü Fırat Tekin Bal ve kuvvet antrenörü Alkın Bal'ın görevlerinin sona erdiği bildirildi. Altınordu altyapısında görev yaptıktan sonra A takıma yükselen Ahmet Çeltikçi'nin yanı sıra kaleci antrenörü Fırat Tekin Bal ve kuvvet antrenörü Alkın Bal da kulüpten ayrıldı. Üç antrenör, A takımda görev yapan teknik direktörlerin ekiplerinde yer alıyordu. Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın sürece dair sessizliği devam ediyor.

“Altınordu altyapı yatırımlarına devam edecek”

Profesyonel liglere katılmama kararı alan Altınordu, altyapı organizasyonlarını ise sürdürecek. Kırmızı-lacivertli kulüp, Altınordu adıyla U7-U14, Gümüşordu adıyla U8-U14 ve Bronzordu adıyla U8-U15 yaş kategorilerinde yerel ligler ile akademi liglerinde mücadele etmeye devam edecek.

“Altınordu’nun hedefi 81 ilde spor okulu”

Altınordu, Türkiye genelindeki futbol okullarındaki çalışmalarını da sürdürecek. Kulüp bünyesinde 53 ilde faaliyet gösteren 201 futbol okulunda toplam 15 bin 582 öğrenciye spor eğitimi verilmeye devam edileceği açıklandı.

“Tesislerde çalışmalara devam edilecek”

Altınordu'nun Metin Oktay, Sait Altınordu, İsmet Orhunbilge, Çağlar ve Cengiz tesislerinde futbolcu yetiştiriciliği faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi. Kulüp, profesyonel liglerden çekilme kararının ardından çalışmalarını altyapı ve oyuncu gelişimi odaklı olarak devam ettirecek.