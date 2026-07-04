Son Mühür/Hüseyin Demir Türk futbolunun altyapılardaki lokomotifi Altınordu, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. İyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu felsefesiyle hareket eden İzmir temsilcisi, yetiştirdiği sporcularla göz kamaştırıyor. Süper Lig’e ve milli takımlara oyuncu yetiştiren Altınordu, bu sezon TFF 2.Lig’de yer almayacak. Başkan Mehmet Seyit Özkan ve yönetimin kararıyla Altınordu, altyapılara kendi öz kaynaklarına daha çok yatırım yapacak. Altınordu alt yaş kategorilerde başarıdan başarıya koşuyor. Altınordu U12 takımı İBB Çocuk Şenliğinde şampiyon oldu. Minik Altınordu’lu sporcular lig boyunca oynadığı 14 karşılaşmanın tamamını kayıpsız geçerken yalnızca 10 gol yedi. Menemen FK karşısında alınan galibiyetle şampiyonluğunu ilan eden Altınordu, altyapıdaki başarısını bir kez daha gösterdi. İBB Çocuk şenliği renkli görüntülere sahne olurken fair-play ön planda oldu.

“Altınordu 12 takımı namağlup şampiyon”

Altınordu U12 Takımı, İBB Çocuk Şenliği Ligi'nde gösterdiği başarılı performansı şampiyonlukla taçlandırdı. Kırmızı-lacivertliler, son hafta karşılaşmasında Menemen FK U12 Takımı'nı 4-1 mağlup ederek sezonu namağlup lider tamamladı.

“14 maçta 14 galibiyet”

Altınordu, lig boyunca oynadığı 14 karşılaşmayı da kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Kırmızı-lacivertli ekip, sezonu 50 gol atıp yalnızca 10 gol yiyerek tamamladı. Çamkule Sahası'nda oynanan mücadelede Altınordu'nun gollerini 26. dakikada Volkan Gürel'in asistinde Atlas Özkan, 36. dakikada Mustafa Altun'un asistinde Volkan Gürel, 39. dakikada Rüzgar Gürer'in asistinde yine Volkan Gürel ve 48. dakikada Rüzgar Gürer kaydetti. Menemen FK'nın tek golü ise 44. dakikada geldi.

“Tüm kadroya şans verildi”

Teknik ekip, ikinci yarının başında yaptığı toplu oyuncu değişiklikleriyle tüm futbolculara forma şansı tanıdı. Karşılaşmada görev alan oyuncular, şampiyonluğun elde edilmesinde katkı sağladı. Altınordu U12 Takımı, namağlup şampiyonlukla tamamladığı sezonla kulübün altyapı başarısını bir kez daha ortaya koyarken, geleceğe umut veren performansıyla dikkat çekti. Altınordu’nun sportif direktörü Ozan Bilgir, kırmızı-lacivertli minik sporcuları tebrik etti.