Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, merakla beklenen yeni dönem formalarını resmen tanıttı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görkemli bir tanıtım filmiyle; klasik sarı-kırmızı parçalı iç saha forması, koyu gri deplasman forması ve beyaz alternatif forma futbolseverlerin beğenisine sunuldu. Büyük beğeni toplayan tanıtım filminde; Teknik Direktör Okan Buruk’un yanı sıra Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Ismail Jakobs, Wilfried Singo, Renato Nhaga ve Arda Ünyay gibi as takım ve genç yetenekler rol aldı.

Tarihi detay: 5 yıldız ilk kez yan yana

Puma tarafından kulübün zengin tarihine atıfta bulunarak tasarlanan yeni formalar, önemli bir ilke de ev sahipliği yapıyor. Galatasaray’ın 5 yıldızı, tasarımlarda ilk kez yan yana konumlandırıldı. Ayrıca kulüp için özel olarak geliştirilen yeni "Galatasaray Fontu" (yazı tipi) da ilk kez bu formalarda kullanılacak.