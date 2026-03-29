Türkiye'de Disney+ üzerinden izlenebilen Paradise, ikinci sezonuyla birlikte 30 milyon saatin üzerinde izlenme rakamına ulaşarak platformun en başarılı yapımları arasına girdi. İlk sezon da yeni bölümlerin etkisiyle 25 milyon saatlik ek izlenme kazandı.

Paradise 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Paradise 3. sezon için henüz kesin bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak dizinin yaratıcısı Dan Fogelman'ın daha önceki sezonlarda izlediği hızlı üretim süreci göz önüne alındığında, yeni sezonun 2027'nin ilk çeyreğinde ekranlara gelmesi bekleniyor. Fogelman, izleyici ilgisinin kaybolmaması adına sezon aralarını kısa tutmayı hedeflediğini daha önce açıkça ifade etmişti.

Paradise'ın 2. sezon finali 30 Mart Pazartesi günü Hulu ve Disney+ platformlarında yayınlanacak.

Paradise 3. sezon final sezonu mu olacak?

Dizinin yaratıcısı Dan Fogelman, Paradise'ı üç sezonluk bir hikaye olarak kurguladığını birçok röportajda belirtmişti. Yapımın yürütücü yapımcılarından John Hoberg da bu durumu teyit ederek sonun çok net olduğunu ve 4. sezon yapılmasının oldukça güç olacağını açıkladı. Bu bilgiler ışığında 3. sezonun aynı zamanda final sezonu olması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Fogelman, hikayeyi başlangıç, gelişme ve sonuç şeklinde üç aşamalı bir yapıda tasarladığını belirtiyor. Bu yaklaşım, dizinin gereksiz yere uzatılmadan tatmin edici bir kapanışa ulaşmasını sağlayacak.

Paradise dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Paradise, büyük bir iklim felaketinin ardından yer altı sığınağında hayatta kalmaya çalışan bir topluluğun hikayesini konu alıyor. Sterling K. Brown'ın canlandırdığı Gizli Servis ajanı Xavier Collins, ikinci sezonda eşi Teri'yi bulmak amacıyla yer üstüne çıkarak yeni hayatta kalanlarla karşılaştı.

Kadroda Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom gibi isimler yer alırken, James Marsden ve Shailene Woodley konuk oyuncu olarak yapıma katkı sağlıyor. İlk sezonuyla En İyi Drama Dizisi dahil dört dalda Emmy adaylığı kazanan Paradise, Altın Küre adaylığıyla da başarısını taçlandırdı.