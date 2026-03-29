İlk bölümleriyle dikkat çeken ve olumlu tepkiler alan Aynı Yağmur Altında, ilerleyen haftalarda izleyici kaybı yaşamaya başladı. Final kararının duyurulması hayranlarını üzerken, dizinin erken sonlanmasının arkasında birden fazla neden bulunuyor.

Aynı Yağmur Altında neden final yapıyor?

Aynı Yağmur Altında dizisinin final yapmasının en temel nedeni reyting performansı. Özellikle AB ve Total izleyici gruplarında hedeflenen rakamların altında kalan yapım, kanal yönetiminin sonlandırma kararı almasıyla ekranlara veda etmek zorunda kaldı.

Yapım şirketi cephesinden ise farklı bir yaklaşım öne çıkıyor. Hikaye örgüsünün doğal sonuna ulaştığı ve dizinin gereksiz yere uzatılmak istenmediği belirtildi. Senaryo ekibinin ana karakterlerin çatışmalarını tatmin edici bir noktada kapatmayı tercih ettiği konuşuluyor.

Aynı Yağmur Altında nasıl bitiyor?

Final bölümünde hikayenin başından beri süregelen sırlar bir bir gün yüzüne çıkıyor. Ali'nin Karanoğlu konağına taşınmasıyla Rosa ile aynı çatı altında yaşamaya başlaması, gerilimi doruk noktasına taşıyor. Ali, Rosa'nın hamile olmadığını ve bayılmalarının ardında ciddi bir sağlık sorunu yattığını öğreniyor. Koray'ın bu durumu Rosa'yı kendisine bağlamak için bir koz olarak kullandığı gerçeği de ortaya çıkıyor.

Hikayenin diğer kanadında ise Merve, Yiğit ile çekilen bir fotoğrafın ailesi tarafından görülmesiyle büyük bir kriz yaşıyor. Faik'in ani kararıyla okuldan alınan Merve, halası Fazilet'in tüm karşı çıkışlarına rağmen istemediği bir evliliğe zorlanıyor.

Aynı Yağmur Altında oyuncuları kimler?

Aynı Yağmur Altında dizisinin başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan paylaşıyor. Kısa süren yayın hayatına rağmen her iki oyuncunun performansı eleştirmenlerden olumlu değerlendirmeler aldı. Aynı Yağmur Altında 7. final bölümü, 29 Mart Pazar akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak.