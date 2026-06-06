Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun ön lisans ve lisans düzeyindeki yabancı dil hazırlık eğitimine ilişkin yönetmelikte değişiklik gündeme geldi. Yeni düzenleme, 6 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Dil seviyeleri ve sınav tanımlarına güncelleme!

Yönetmelik değişikliği çerçevesinde yabancı dil hazırlık programlarında kullanılmakta olan düzey tanımları yeniden düzenlenmeye tabii tutuldu. Buna göre A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyeleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kapsamına alındı.

Ayrıca “temel düzey”, “orta düzey” ve “orta üst düzey” ifadelerinin kapsamı da kesinleşmiş oldu. İngilizce hazırlık programlarında B1 ve B1+ seviyeleri orta düzey olarak ifade edilirken, B2 seviyesi orta üst düzey olarak tanımlanmış oldu.

Yeni başarı kriterleri!

Yönetmelikte gündeme gelen değişiklikle İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri için hazırlık eğitim hedefi B2 düzeyi olarak korunmuş oldu.

İngilizce eğitim verilen diğer zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık programlarında ise hedef düzey B1+ olarak açıklandı.

Muafiyet şartlarına yeniden düzenleme!

Hazırlık programından muaf olmak isteyen öğrenciler için de merkezi yabancı dil sınavı puanlarında da düzenleme gündeme geldi.

Yeni düzenleme çerçevesinde;

- İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri için en az 80 puan,

- İngilizce eğitim verilen diğer hazırlık programları için en az 70 puan,

- Fransızca hazırlık programları için ise en az 70 puan alınması gerekecek.

YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ve ÖSYM eşdeğerlik tablosundaki sınav sonuçları geçerli olarak kabul edilecek.

Yönetmelik yürürlükte!

Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla beraber yürürlüğe girmiş oldu.

