Gazetecilere yönelik yeni bir gözaltı haberi bugün gündeme bomba gibi düşmüştü. Gazeteci Alican Uludağ'ın, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama ve Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamaları çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı öne sürülmüştü.

Gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından basın açıklaması geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"X platformunda Alican Uludağ"@alicanuludag" ve bir kısım kullanıcı tarafından yapılan paylaşım içeriklerinin TCK 216. Maddesinde düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama ve TCK 217/A. maddesinde düzenlenen Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlarını oluşturduğu değerlendirilmekle, ilgili hesap kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup;

Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda şüphelilerin tespit edilmesi ve tespit edilen şüphelilerin gözaltına alınması yönünde talimat verilmiş, şüpheli Alican ULUDAĞ gözaltına alınmıştır.

Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."