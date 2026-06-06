Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de erişime kapalı olan sosyal medya platformu Discord ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, platformun Türkiye’nin talepleri doğrultusunda içerik düzenlemeleri yaptığını ifade ederek, Discord’un yeniden erişime açılabileceğini ifade etti.

Discord için yeni açıklama!

TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de erişim engeli bulunan Discord ve Roblox hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu tarafından, Discord’un içerik kaldırma ve denetim süreçlerinde Türkiye’nin beklentilerine yaklaşmaya başladığı belirtilerek, platformun yeniden kullanıma açılmasının gündemde olduğu ifade edildi.

“İstenilen kriterlere geldi”

Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada, Discord’un özellikle içerik çıkarma konusunda önemli adımlar attığı belirtildi.

Bakan Uraloğlu, “Mahkeme kararlarıyla Roblox ve Discord’u kapattık. Şimdi özellikle Discord, içerik çıkarma noktasında artık Türkiye’nin istediği kriterlere gelmiş durumda. İlgili bakanlarımız ve kurumlarımızla görüşüyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız” dedi.

Neden kapatılmıştı?

Popüler iletişim platformlarından biri olan Discord, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 9 Ekim 2024 tarihli kararıyla erişime engellenmişti.

Erişim engelinin, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 8’inci maddesi kapsamında uygulandığı ifade edilmişti.

