CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu açıklamada, bazı televizyon kanalları ve sosyal medya platformlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilişim sistemlerinde gerçekleştirilen teknik çalışmaların, bugün meydana gelen siyasi gelişmelerle ilişkilendirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Bahse konu olan iddiaları kesin bir dille reddeden Çelik, dijital altyapının yenilenmesine yönelik hazırlıkların haziran ayı sonunda planlamaya alındığını, uygulamanın ise temmuz ayının başında başlatıldığını belirtti.

Baştan sona yenilendi!

Çelik, yürütülen çalışma çerçevesinde Üye Yazım Sistemi, Örgüt Yönetim Sistemi, internet altyapısı ve yeni yetkilendirme sistemi "CHP Çekirdek" önde gelmek üzere partinin tüm bilişim altyapısının modern yazılım mimarisiyle yeniden geliştirildiğini ifade etti.

Yeni sistemlerin kademeli olarak devreye alındığını belirten Çelik, bu sürecin tamamen teknik ihtiyaçlar doğrultusunda planlandığını açıkladı.

Çelik'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Bugün bazı televizyon kanallarında ve çeşitli sosyal medya mecralarında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bilişim sistemlerinde yürütülen altyapı yenileme çalışmalarının, bugün alınan “başka bir parti kurma ve CHP’den ayrılma” kararıyla ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmektedir.

Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Partimizin, başta Üye Yazım Sistemi ve Örgüt Yönetim Sistemi olmak üzere intranet ve tüm dijital altyapısının yenilenmesine ilişkin çalışmalar Haziran ayı sonunda planlanmış, Temmuz ayının başında ise uygulamaya alınmıştır.

Bu kapsamda; Örgüt Yönetim Sistemi, Üye Yazım Sistemi, internet altyapısı ve yeni kurulan yetkilendirme sistemi “CHP Çekirdek” başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm bilişim sistemleri, yeni bir yazılım mimarisiyle baştan sona yeniden geliştirilmiş, modernize edilerek kademeli şekilde devreye alınmıştır.

Bu süreçte, eski intranet sisteminin kapatılacağı bilgisi, 9 Temmuz tarihinde önceki dönem Bilişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Pınar Uzun ile Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ensar Aytekin’e bizzat tarafımdan telefonla iletilmiştir. Aynı gün, il ve ilçe başkanlarımız ile il ve ilçe bilişim sorumlularımıza da SMS yoluyla süreç hakkında resmi bilgilendirme yapılmıştır.

Dolayısıyla, bugün kamuoyunda tartışılan siyasi gelişmeler ile söz konusu teknik altyapı çalışmaları arasında herhangi bir bağ bulunmamaktadır. Planlı olarak yürütülen ve uzun süredir hazırlıkları devam eden bu teknik dönüşüm sürecinin farklı amaçlarla ilişkilendirilmesi doğru değildir.

Öte yandan, bazı yayın organlarında dile getirilen istifa sayılarına ilişkin iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunda telaffuz edilen rakamlar, gerçek verilerle örtüşmemekte olup, fiili istifa sayılarıyla yakından uzaktan ilgisi bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gerekli bilgilendirme, Parti Sözcümüz Sayın Müslim Sarı tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Partimiz, dijital altyapısını daha güvenli, hızlı, sürdürülebilir ve çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları planlı, şeffaf ve kurumsal bir anlayışla sürdürmeye devam etmektedir."