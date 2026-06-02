Son Mühür- Öğrencilerin büyük ilgi duyduğu Efes Selçuk Belediyesi tarafından 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca Kent Lokantası Öğrenci Otobüsleri aracılığıyla aylık ortalama 10 bin porsiyon yemek ulaştırıldığı uygulama eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte hizmetine ara verecek.

Kent Lokantası Öğrenci Otobüslerinin sayısını bu eğitim yılında üçe çıkardıklarını ifade eden Başkan Sengel, “Yoğun bir talep vardı. Bu nedenle hem öğrencilerimize hem de velilerimize teşekkür ediyorum.

İlk Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüzü liselerimizin bulunduğu bölgede hizmete açtık. Daha sonra öğrencilerimizden ve velilerimizden gelen talepler doğrultusunda ikinci otobüsümüzü Cumhuriyet İlkokulu’nun bulunduğu bölgede, üçüncüsünü ise Fatma Günay İlkokulu’nun bulunduğu bölgede hizmete sunduk” dedi.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nın sonuna gelindiğini hatırlatan Başkan Sengel, “Kent Lokantası Öğrenci Otobüslerimiz önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da hizmet vermeye devam edecek. Ekonominin bu kadar zor olduğu, öğrencilerimizin öğle yemeğine ve sağlıklı gıdaya erişiminin her geçen gün daha da güçleştiği bir dönemde, eğer onlara bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. Şimdiden tüm çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.