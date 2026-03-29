Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, yasa dışı finansal faaliyetler amacıyla gerçekleştirilen banka hesabı kiralama işlemi, ucu kaçırma ve şiddete varan büyük bir asayiş olayına sebebiyet verdi. İddiaya göre süreç, B.K. ve A.K. isimli şahısların, banka hesaplarını belirli bir ücret karşılığında E.K.’ye kullanması için devretmesiyle başladı. Ancak hesaplarda kısa sürede gerçekleşen yoğun para trafiği, hesap sahiplerini endişelendirince B.K. ve A.K. hesaplarını dondurma kararı aldı. Bu hamle, hesapların içindeki 120 bin TL’ye erişimi kesilen E.K. ile hesap sahipleri arasında geri dönülemez bir krizin fitilini ateşledi.

Paraya ulaşamayınca rehine sratejisine başvurdu

Dondurulan hesaplardaki parayı tahsil etmek isteyen ancak hesap sahipleri B.K. ve A.K.’ye bir türlü ulaşamayan E.K., alacağını tahsil edebilmek için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Hedef kişilere ulaşamayınca onların 18 yaşından küçük yakın arkadaşı olan E.S.’yi gözüne kestiren E.K., genç çocuğu zorla alıkoyarak bir otomobille Kızılpınar Mahallesi mevkisindeki ormanlık alana kaçırdı. E.K., kaçırdığı genci burada kendisi adına "tahsilat ve korkutma" işlerini yürütmesi için anlaştığı Ü.I., E.D., D.K. ve Y.D. isimli şahısların insafına terk etti.

Ormanda dört saatlik dehşet ve gasp

Ormanlık alanda yaklaşık 4 saat boyunca alıkonulan ve hürriyeti tahdit edilen E.S., burada dört kişi tarafından feci şekilde darbedildi. Şüpheliler, korku salmak amacıyla gerçekleştirdikleri şiddet eyleminin ardından mağdur gencin cep telefonunu da gasbederek onu Kapaklı ilçe merkezine bırakıp kayıplara karıştı. Olayın ardından durumdan haberdar olan B.K. ve A.K., yaşananların vahameti üzerine vakit kaybetmeden İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek suç duyurusunda bulundu ve kaçırma olayını ihbar etti.

Polisten şafak operasyonu: 8 şüpheli adliyede

Gelen ihbarı titizlikle değerlendiren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip neticesinde olayın tüm faillerini kısa sürede tespit etti. Düzenlenen operasyonla olayın azmettiricisi ve uygulama safhasında yer alan; aralarında E.A., Y.K., B.G., B.T., Ü.İ., E.D., D.K. ve Y.D.'nin de bulunduğu toplam 8 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan zanlılar, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" ve "gasp" suçlamalarıyla Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.