Manisa’da yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Şehzadeler Belediyesi iştirak şirketi yöneticisi Cem Yüzer ile Anıl D.'nin, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıkları öğrenildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi!

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu soruşturma çerçevesinde, Şehzadeler Emlak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl D. hakkında gözaltı kararı çıktı.

İki şüpheli sürecin devamında adliyeye sevk edildiler.

Mahkemeden tutuklama kararı!

Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler hakkında tutuklama kararı çıktı.

Siyasi geçmişi dikkat çekti!

Tutuklanan isimlerden biri olan Cem Yüzer’in, Özgür Özel’in CHP Grup Başkanvekilliği ve Manisa Milletvekilliği yaptığı dönemde danışmanlık görevinde bulunduğu ifade edildi.

