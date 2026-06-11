Son Mühür/ Beste Temel- CHP'nin 38. Olağan Kurultayına verilen mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Son olarak yeniden Genel Başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından 9 kişinin partiden ihraç edilmesinin üzerine Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen 28 kişi de istifa etmişti. Eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıka ihraçlar, istifalar, kurultay ve yeni parti kurulup kurulmayacağı soru işaretine açıklama getirdi.

Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti ama...

38. Olağan Kurultay'da Kadın kolları Genel Başkanı olarak görev alan ve o dönemde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi olarak bilinen Aylin Nazlıaka mutlak butlan karası sonrası yeniden Kadın Kolları Genel Başkanı olmayı istememişti.

Nazlıaka'nın Son Mühür'e yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer aldı;

Yeni parti kurulacak mı?

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka Yeni parti kurulacak mı sorusuna, "Biz cumhuriyet halk partisiyiz. o yüzden de cumhuriyet halk partisi çatısı altında siyaset yapmak istiyoruz. Tüm mücadelemiz de bunun için. Bizim partimizden uzaklaşmamızı isteyenler ne yazık ki bir takım yolları tıkamaya çalışıyorlar."

"Kendisini Allah yetkileriyle donatılmış gibi görenler varsa..."

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden hukuka, demokrasiye, adalete uygun, anayasaya uygun bir parti haline dönüşmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Üstünlerin hukuku yerine hukukun üstünlüğünün olduğu bir Türkiye inşa edeceğiz o yüzden de hukuk mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz. Önümüzdeki hafta topladığımız noter kanalı ile kurultay yapılması yönündeki imzaları teslim edeceğiz. Zaten PM düşmüş durumda otomatik olarak MYK da düşmüş durumda. Ama kendisini Allah yetkileriyle donatılmış gibi görenler varsa bilemem ama normalde şu anda parti meclisi de MYK da düşmüş durumda. Kurultaya gidilmesi için koşullar gerçekleşmiş durumda."

Stratejik hata mıydı?

Tedbir kararı nedeniyle stratejik hata yapılıp yapılmadığı konusunda da açıklamalarda bulunan Aylin Nazlı Aka, "Neyin ne olduğu zaman içinde ortaya çıkacak" diye konuştu.

Ayrıca Nazlıaka "İstifalar sonrası yedek üyelerin çağrılması konusuna da açıklık getirerek "Yedek üye de kalmadı ki, zaten yedek üyelerle böyle olmuştu. O yüzden 60 olması gereken kemal beyle birlikte 61 olması gerek parti meclisi üyesinin sayısı 57'e düşmüştü. Şimdi 53e düştü. 4 arkadaşımızla ilgili de tedbir kararı alındı. dolayısıyla yedek üyeler de tükenmiş durumda" ifadelerine yer verdi ve Narlıaka son olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediği sorusuna açıklık getirdi.

"Kemal beyle bazı arkadaşlarımız bazı görüştürmeler gerçekleştiriyor. Biz tabii ki partimiz için en doğru olanını istiyoruz. En doğru olanı da gayet çok açık. Derhal kurultayın toplanması" diyerek konuşmasını sonlandırdı.