Son Mühür - LGS tercih maratonunda heyecanlı bekleyişte son aşamaya gelindi. Öğrenciler, "merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere 3 ayrı grupta e-Okul sistemi üzerinden tercihlerini yapıyor. Bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198 bin 899 kontenjan ayrıldı. Bu kapsamda Anadolu liselerine 60 bin 886, fen liselerine 38 bin 700, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 46 bin 397, Anadolu imam hatip liselerine 43 bin 706 ve sosyal bilimler liselerine ise 9 bin 210 öğrenci yerleştirilecek.

Puan eşitliğinde okul başarısı ve devamsızlık öne çıkacak

Sınavla öğrenci alan okullara yerleştirmeler puan üstünlüğüne göre yapılacak. Merkezi sınav puanının eşit olması halinde ise sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, 8, 7 ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8. sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve son olarak doğum tarihine göre yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilecek. Okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimlerine e-Okul ve "Rota Maarif" platformu üzerinden ulaşılabiliyor.

Sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak

Yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sonuçların ardından 1. nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınarak 10 Ağustos'ta açıklanacak; 2. nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta alınıp 14 Ağustos'ta duyurulacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta tamamlanacak. Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül arasında alınırken, sonuçlar 4 Eylül'de ilan edilerek kayıtlar e-Pansiyon üzerinden tamamlanacak.