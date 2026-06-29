Son Mühür/ Emine Kulak - Cumhuriyet Halk Partisi’nde Mutlak Butlan kararının ardından yaşan siyasi gerilim İzmir’e de yansımıştı. CHP İzmir İl Başkanlığı’na Utku Gümrükçü’nün atanmasından sonra Özgür Özel ekibi, görevden alınan İl Başkanı Çağatay Güç idaresinde yeni bir alternatif il binası açmaya karar verdi. Özgür Özel ise bugün bir takım ziyaret ve buluşmalar gerçekleştirmek için İzmir programı düzenledi. Özel, gün içinde programı kapsamında Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire ilçelerine gitti.

Gün sonunda ise İzmir merkeze gelerek, partililerle, Gündoğdu Meydanı’ndan, Pasaport Vapur İskele karşısında bulunan alternatif il binasına yürüyor. Özel, yürüyüş sonunda Görevden alınan İl Başkanı Çağatay Güç ve ekibinin alternatif il binasının açılışına katılacak.

Yoğun katılım!

CHP Milletvekili Ensar Aytekin, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, belediye başkanlarından Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve yüzlerce vatandaş katıldı