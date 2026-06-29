İzmir, 2026 yılında 60 Mavi Bayraklı plajıyla Türkiye'nin en fazla ödüllü sahillerine sahip üçüncü ili olmayı sürdürdü. Bu başarıya önemli katkı sağlayan ilçelerden biri de Seferihisar oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan listeye göre Akarca, Sığacık, Ürkmez ve Doğanbey bölgelerinde bulunan toplam 12 plaj, uluslararası çevre ve güvenlik kriterlerini karşılayarak Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Listede ücretsiz halk plajlarının ağırlıkta olması ise yaz tatili planı yapanların dikkatini çekiyor.

Seferihisar Mavi Bayraklı plajlar 2026 listesinde hangi sahiller yer aldı?

2026 yılı Mavi Bayrak değerlendirmesinde Seferihisar'daki hem halk plajları hem de özel tesislere ait sahiller uluslararası standartları karşılayarak ödüllendirildi. Özellikle ücretsiz kullanım imkanı sunan halk plajlarının listede geniş yer bulması, bölgeyi tercih edecek tatilciler için önemli bir avantaj oluşturuyor. Akarca kıyılarından Ürkmez'e, Doğanbey'den Sığacık'a kadar uzanan sahil şeridindeki plajlar; deniz suyu kalitesi, çevre temizliği, güvenlik önlemleri ve sürdürülebilir çevre yönetimi gibi kriterlerde başarılı bulundu.

Seferihisar'da Mavi Bayrak almaya hak kazanan 12 plaj şöyle sıralandı:

Seferihisar Polis Moral Eğitim Kampı Plajı İztur-Sertur Sitesi Önü (Akarca) Gemisuyu Mevkii Halk Plajı (Akarca) Bahadır Mevkii Halk Plajı (Akarca) Doğanbey Sakız Ağacı Mevkii Doğanbey Havacılar Sitesi Önü Ömür Beldesi (Doğanbey) Ürkmez Sağlık Ocağı Plajı Büyük Akkum Plajı Akarca Halk Plajı Royal Teos Thermal Resort Clinic & SPA (Sığacık) Bengiler Mahallesi Halk Plajı (Ürkmez)

İzmir 60 Mavi Bayraklı plajla Türkiye'nin zirvesindeki iller arasında

2026 verilerine göre İzmir genelinde toplam 60 plaj Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Bu sonuçla kent, Türkiye'de en fazla Mavi Bayraklı plaja sahip üçüncü il konumunu korudu. Mavi Bayrak programı yalnızca temiz denizi değil; düzenli çevre yönetimi, can güvenliği, engelli erişimi, atık yönetimi ve çevre eğitimi gibi birçok kriteri birlikte değerlendiriyor. Bu nedenle listeye giren plajlar, uluslararası ölçekte güvenilir ve kaliteli yüzme alanları olarak kabul ediliyor.

Seferihisar'ın listeye 12 plajla katkı sağlaması, ilçenin sürdürülebilir turizm anlayışını güçlendiren gelişmeler arasında gösteriliyor. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören sahillerin uluslararası standartları karşılaması, yerli ve yabancı ziyaretçiler açısından önemli bir tercih sebebi oluşturuyor.

Ücretsiz halk plajları yaz sezonunda yoğun ilgi görmesi bekleniyor

Seferihisar'da Mavi Bayrak alan plajların önemli bölümü ücretsiz halk plajlarından oluşuyor. Akarca sahilleri, Büyük Akkum Plajı ve Ürkmez kıyıları özellikle aileler, günübirlik tatilciler ve kamp severler tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. Temiz denizi, düzenli sahil alanları ve güvenli yüzme koşullarıyla öne çıkan bu plajlar, yaz sezonunda binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Sığacık ve Doğanbey çevresindeki Mavi Bayraklı sahiller ise doğal yapısını koruyan kıyılarıyla dikkat çekiyor. Çevre standartlarının korunmasına yönelik sürdürülen çalışmalar sayesinde Seferihisar, İzmir'in deniz turizmindeki güçlü destinasyonları arasında yer almaya devam ediyor.