Sürecin yarım bırakılmasının büyük hak kayıplarına yol açacağı belirtilirken, başvuruların İzmir il müdürlüğü ve bağlı sosyal güvenlik merkezleri üzerinden kabul edilmeye devam ettiği kaydedildi. Kurum, sadece sisteme kayıt yaptırmanın borcun yapılandırıldığı manasına gelmediğinin altını özellikle çiziyor.

Mali Durum Beyanı Zorunluluğu

Taksitlendirme talebiyle kurum binalarına gelen İzmirli mükelleflerin yanlarında belirli evrakları bulundurmaları gerekiyor. İşlemlerin başlayabilmesi için Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu'nun doldurulması isteniyor. Formun yanı sıra, borçlunun ekonomik kapasitesini kanıtlar nitelikteki mali durum belgelerinin de kuruma ibraz edilmesi yasal bir zorunluluk. SGK, evrakların tam olmamasının başvuru onay süresini uzatacağını belirterek vatandaşların belgelerini kontrol etmeden müracaatta bulunmamalarını tavsiye ediyor.

Taksitlendirmenin Geçersiz Olma Durumu

Başvuru adımlarını başarıyla tamamlayan İzmirli borçlular için asıl sınav ödeme noktasında başlıyor. Kurum tarafından yapılan bilgilendirmede, müracaatın olumlu sonuçlanmasının taksitlendirme sürecini tek başına güvence altına almadığı bildirildi. Belirlenen takvim doğrultusunda ilk taksitin mutlaka ödenmesi gerekiyor. İlk ödeme gerçekleşmediği takdirde, onaylanmış olan taksitlendirme planı yasal geçerliliğini anında kaybediyor. Kısacası, ödeme adımını geçmeyen mükellefler bu fırsattan tamamen mahrum bırakılıyor.