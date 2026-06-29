Son Mühür / Atakan Başpehlivan EBSO Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı, bugün meclis toplantısında yeni dönemde aday olmayacağını açıklayan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’a kuruma verdikleri emekleri için teşekkür ederek, EBSO’nun bir okul olduğunu vurguladı.

Mustafa Karabağlı: Yorgancılar bana hep doğruyu göstermeye çalıştı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın kendisine her daim doğruyu göstermeye çalıştığının altını çizen ve emekleri için hem İbrahim Gökçeoğlu’na, hem de Yorgancılar’a teşekkürlerini sunan Mustafa Karabağlı, “Ben hem meclis başkanımız İbrahim Gökçeoğlu’na, hem de sayın başkanımız Ender Yorgancılar’a bugüne kadar verdikleri emek için çok teşekkür ediyorum. Ben bu yaşadığımız 3-4 yıllık süreç boyunca kendisinin bana her zaman doğruyu göstermeye çalıştığını ve güvenip inanarak yapay zeka çalışma grubunu bana tavsiye ettiği için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Bu bir veda olmasın”

Son olarak, EBSO’nun aynı zamanda bir okul olduğunu aktararak, herkese yeni dönemde başarılar dileyen Karabağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Burası bir okul biz de nasibimizi olabildiğince almaya çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarıma ben yeni dönemde başarılar diliyorum. Bu bir veda olmasın demek istiyorum”