İzmir Karaburun'a bağlı Mordoğan Mahallesi'nde çöp konteynerlerinin kaldırılmasından sonra meydana gelen çevre kirliliği vatandaşların tepkisini de beraberinde getirdi. 86'ncı Sokak'ta yol kenarlarına konulan evsel atıklar, bahçe atıkları ve molozlar sebebiyle bölge adeta açık hava çöplüğü haline gelirken, mahalleliler hem kötü kokudan hem de sağlık risklerinden endişe duyduklarını ifade ettiler.

"Yaban domuzlarını mahalleye çekiyor"

Mahalle sakinleri, çevrede toplanan çöplerin sadece görüntü kirliliğini meydana getirmediğini, bunun dışında yaban domuzlarını da yerleşim alanına çektiğini belirtti. Bölgede bulunan vatandaşlardan biri, bahçe temizliğinin ardından çıkan atıkların gelişigüzel şekilde sokağa bırakıldığını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Yaz mevsimiyle birlikte herkes bahçesini temizliyor. Ortaya çıkan moloz ve bahçe atıkları buraya bırakılıyor. Mordoğan'ın temiz ve düzenli bir görünüme kavuşmasını istiyoruz. Çöpler nedeniyle bölgeye gelen yaban domuzlarının özellikle çocuklar için tehlike oluşturmasından endişe ediyoruz."

"Belediyenin öncelikli sorumluluğu"

Bölgedeki çevre kirliliğinin halk sağlığını da tehdit ettiğini öne süren mahalle sakinleri, çöp toplama hizmetinin aksamasına tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlar, bahse konu olan sokağın denize ulaşımı sağlayan güzergâhlardan biri olduğunu ve yoğun olarak kullanıldığını ifade ederek, geçmiş dönemde bölgede çöp konteynerlerinin yer aldığını ancak daha sonra kaldırıldığını belirtti.

"Çöp kamyonu sokağa giremiyor"

Mahalle sakinleri tarafından aktarılan bilgiler çerçevesinde, konuyla ilgili görüştükleri yetkililer, sokağın dar olması ve çöp kamyonlarının manevra yapacak yeterli alana sahip olmaması nedeniyle konteynerlerin kaldırıldığını belirtti.

