Son Mühür- Adı, görevden alınmasına kesin gözüyle bakılan Çağatay Güç'ten boşalacak CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğu için potansiyel adaylar arasında geçen Hüseyin Saygılı, Özgür Özel ve arkadaşlarına seslendi.

Parti Meclisi eski Üyesi ve kurultay delegesi Hüseyin Saygılı, parti içinde yaşanan çekişmenin her iki tarafa da zarar verdiğine dikkat çekerek,

''Sosyal medyanın oluşturduğu yoğun gürültü içinde hakikat çoğu zaman görünmez hale geliyor. İnsanlar düşünmeden taraf seçmeye, sorgulamadan alkışlamaya yönlendiriliyor. Farklı düşünenlerin ise çoğu zaman hakaret ve linç kültürüyle susturulmaya çalışıldığını üzülerek görüyorum.'' sözleriyle eleştirdi.



CHP'yi yıpratmadan yapın...



''Benim tercih ettiğim yol bu değildir. Benim gönlümden geçen, kimsenin ayrılmaması, kimsenin dışlanmaması ve herkesin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye devam etmesidir'' vurgusunda bulunan Saygılı,

''Eğer Sayın Özgür Özel ve arkadaşları farklı bir siyasi yol tercih edeceklerse, bunu CHP’yi daha fazla yıpratmadan, kırıp dökmeden yapmak gibi tarihi bir sorumlulukları olduğunu düşünüyorum'' hatırlatmasında bulundu.

''Partimizin yaşadığı sorunların bütün sorumluluğunu yalnızca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yükleyerek geçmişten arınmak mümkün değildir. Nasıl ki başarılar ortaksa, hatalar da ortaktır'' mesajı veren Hüseyin Saygılı,

''Bugün değişim hareketinin öncülüğünü yapan kadrolar da geçmiş dönemin sorumluluklarını paylaşmaktadır'' değerlendirmesiyle dikkat çekti.

Birbirimizin yüzüne bakacağız...



Hüseyin Saygılı,

''Oysa yarın aynı masanın etrafında oturmak, aynı mücadeleyi vermek ve birbirimizin yüzüne bakmak zorunda kalacağız.

Benim açımdan mesele kişiler değildir.

Ne Kemal Kılıçdaroğlu düşmanlığı ne de Özgür Özel taraftarlığı üzerinden bir siyaset anlayışını doğru buluyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu da bu partinin değeridir.

Özgür Özel de bu partinin değeridir.

Her ikisi de eleştirilebilir.

Ancak hiç kimse hakareti, aşağılamayı ve düşmanlaştırmayı eleştirinin yerine koymamalıdır'' uyarısında bulundu.



Aşık Hüdai'nin dizeleriyle seslendi...



''Bugün ihtiyacımız olan şey, birbirimizin dallarını kırmak değil, partimizi yeniden kökleriyle buluşturacak ortak aklı ve ortak vicdanı inşa etmektir'' diyen Saygılı,

CHP tabanına, Aşık Hüdai’nin

''Gönül çalamazsan aşkın sazını

Ne perdeye dokun ne teli incit

Eğer çekemezsen gülün nazını

Ne dikene dokun ne gülü incit...'' dizeleriyle seslendi.

