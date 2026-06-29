Son Mühür- CHP'li Özgür Özel İzmir'de Ödemiş, Bayındır ve Kiraz'da gerçekleştirdiği bir dizi programın ardından Beydağ'da vatandaşla buluştu.

Kalabalığın karşıladığı Özel, taktığı şapkayla dikkat çekerken ve halkı selamladı vatandaşın yoğun ilgisini gördü. Özel gelir gelmez keşkek kazanında İzmir eski İl Başkanı Çağatay Güç ile birlikte keşkek dövdü.

Günün tatlı sürprizi ise Özel'in konuşmasını gerçekleştirmeden önce küçük bir kızın Özgür Özel ile geçmişte çektirdiği fotoğrafı göstermesi ve, Özgür başkanım en son bu fotoğrafı çekildikten sonra belediye seçimlerini kazanmıştık. Şimdi bir fotoğraf daha çekilelim ve yeniden kazanalım" dedi.

Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ise Özgür Özel'e efe portresi hediye etti.

Özgür Özel yaptığı konuşmada iktidar mesajları verdi. Konuşmasının tamamı şu şekilde;

"Değerli Beydağlılar hepinizi selamlıyorum. Bugün İzmir'de daha önce gidemediğimiz ilçelerimizde programlar var. Sabah kahvaltıyla başladık. Kimi ilçede esnaf ziyareti, Beydağ'a da başkanlarım dedi ki Beydağ'a daha önce hiç genel başkan gelmedi, keşkek döveceğiz keşkek yiyeceğiz dediler, keşkek yemeye geldik dedi. Bütün Beydağ ayağa kalkmış gelmiş bizi karşılamış. Şimdi Türkiye'nin her bir tarafında yürüyoruz ya siz de birazdan bizimle yürürseniz bütün Beydağ'ı arkamıza alacağız. Burası bizim için çok önemli bir ilçe, gazi mustafa kemal Atatürk'ün peşindne yürüyen bir ilçe bu ilçemnin bu günlerde tabii tarımla uğraşıyor, bir gözümüz gübre, bir gözümüz mazot fiyatlarında.. maalesef bugün türkiyede herkese önüne gelene garanti veriyor yeter ki zengin olusn. Millet çiftçilikle uğraşıyor onlara hiçbir şeyin yok garaNTİSİ. Çiftçiye geçim garantisi yok bunu yapacak olan biziz söz veriyorum size. Burada emeklilerimizi 20 bin liraya maaşlarının önemli bir kısmını kiraya verdikleri kira verirse geçinemedikleri hale getirdiler. 20 bin lirayla geçim olmuyor. Çiftçinin sıkıntıları dönüyor esnafın sırtına biniyor. Bunun yanında yollarınızda heyelan riskleri varken bunun yanında maden tehditleri var. Hem havayı suyu kirletiyor hem de yeni hastalıklar için milleti korkutuyor"

"İktidara giden yeni bir yol açacağız"

Beydağ gibi ilçeye ayrıca ilgi gerekir. Hem tarımına hem sulamasına çünkü sulama sorunu çözülmedikçe kalıcı çözüm olmaz, kırsal mahallelerin sorunlarına, emeklinin emekçinin sorununa eğilecek vatandaşın derdiyle dertlenecek bir iktidara ihtiyaç var. Yola çıktık partide iktidarı değiştirdik ilk girdiğimiz seçimlerde birinci parti olduk demiştik ki seçimi kazanmazsak partinin başında durmayacağız. Ak partiyi 23 yıl sonra yendik. Bugün CHP'ye butlan atayanlar, bugün CHP'nin seçilmiş başkanını yargı kararıyla değiştirmeye çalışanların derdi CHP içinde kavga gibi gösterip asıl CHP'nin iktidara yürüyüşünü durdurmaktır. Mesele özgür özelle kemal bey arasında değildir. Mesela Tayyip Erdoğan'la millet arasındadır. Tayyip Erdoğan yeni bir oyuna girişmiştir. Kadir İnanır'ın dediği gibi diyorum benim adım tatar ramazan ben bu oyunu bozarım. Fiziki mücadele veriyoruz. İktidar olmak için ya partimizi geri alacağız ya da iktidara giden yeni bir yol açacağız.

"Bir gün iktidar olduğumuzda bu sandalyenin üzerinde konuşacağım"

Bu kalabalık olunca keşkeğin başından buraya gelince oradan bir bank kaldırıp getirdiler. Bizim meselemiz şu, bize bina, araba lazım değil, o gün bank olur bugün burada köy kahvesinin tahta sandalyesi olur neyi bulursak onun üzerine çıkarız. onun için demin Kiraz'da belediyenin önünde yeşil bankın üzerindeydik bugün köy kahvesi sandalyesinin üzerindeyiz. İlçe başkanımıza söylüyorum bu köy kahve sandalyesini alın bir kenara koyun. Bir gün gelip iktidar olduğumuzda yeniden bunun üzerinde konuşacağım. Şimdi yürüyelim arkadaşlar..."

Özel Beydağlıların yoğun ilgisi nedeniyle kalabalığın arasına karıştı ve vatandaşla kucaklaşarak fotoğraf çektirdi.