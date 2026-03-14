Manisa’da iftar programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programın ardından açıklamalarda bulundu. Özel'in gündeminde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınması vardı. Bu gelişmenin siyasi olduğunu savunan Özel, "Bu süreç Aydın Büyükşehir’in AKP’ye geçmesinin transfer ücreti." ifadelerini kullandı.

"Her türlü yıpratma operasyonu İstanbul merkezli yürütülüyor!"

Ömer Günel'in neden İstanbul'da gözaltına alındığını gündeme getiren Özel, "Bir kere Ömer Başkan niye Kuşadası’nda, Aydın’da değil de İstanbul’da gözaltında? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik her türlü yıpratma operasyonu İstanbul merkezli yönetiliyor. İkincisi; niçin davet edilip de 'ya bir belediye başkanı nereye kaçabilir, ne yapacak belediye başkanı o şehrin seçilmiş, o şehre hizmet eden belediye başkanı' bir telefonla çağrılabilecekken niçin sabah operasyonlarıyla gözaltına alınıyor? Niçin ifadesi alındığı halde hala daha nezarethanede tutuluyor?" dedi.

"Transfer ücreti" çıkışı!

Açıklamalarına devam eden Özel, "Bunlar Aydın Büyükşehir’in, CHP’nin çok büyük oyuyla seçtirdiği Aydın Büyükşehir’in AK Parti’ye geçmesinin transfer ücreti arkadaşlar. Üç taksitte bunu ödüyorlar. Aziz İhsan Aktaş davasından onu kurtarmak, açık dosyalarını kapatmak ve husumetli olduğu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i hapse atmak, belki de onun deyim yerindeyse kafasını koparmak." ifadelerini kullandı.