Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen iftar programına katılım gösterdi. Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"Sağlık alanında tarihi adımlar attık!"

Sağlık alanının öneminden bahseden Erdoğan, "Bazı meslekler eda mesleği, bazıları ise feda mesleğidir. Sağlık ordumuz yüksek bir tempo ve özveri ile çalışarak, ailelerine bile ayıracakları zamandan feragat ederek kendilerini milletimiz için feda etmektedir. Biz de tüm kaynaklarımızı seferber ederken sağlık camiamızın yanında olmaya devam ediyoruz.

Sağlık sistemimiz geçmişe göre hiç olmadığı kadar güçlüdür; hastanelerimiz, sağlık tesislerimiz geçmişle kıyas kabul etmeyecek derecede modern bir donanım ve altyapıya sahiptir. Kendi ülkesinin ve milletinin başarılarına kayıtsız olanlara ne desek, ne anlatsak beyhude. Biz onları nazara ve dikkate almadık, bugün de almıyoruz. Sağlık çalışanlarının emeklerini yok sayanları biz de ademe mahkum ediyoruz. Hep işimize baktık, hizmete odaklandık, sağlık hizmetlerimizin standardını yükseltmeye çalıştık. Bu anlayışla çalışarak 23 yılda yatırım, reform ve hizmetlerimizde sağlık alanında tarihi adımlar attık.

2002 yılında 379 bin sağlık çalışanımız vardı, yaklaşık 4 kat artışla bu sayı 1 milyona çıktı. Hekim sayımızı 92 binden alıp 233 bine, hemşire ve ebe sayımızı 113 binden 330 bine yükselttik. Sadece geçen yıl 36 bin 253 hekim ve 14 bin 470 hemşire olmak üzere toplam 75 bin 255 personel ataması gerçekleştirdik. Son 23 yılda mevcut hastanelerimizin yüzde 80’ini yeniledik veya yeniden inşa ettik." dedi.

"Çok kritik roller üstleniyor!"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Kamu hastanelerindeki yatak kapasitemizi 173 bine çıkardık. 2002'de 18 bin olan nitelikli yatak sayımız bugün 184 binin üzerinde. Tüm sağlık tesislerindeki yatak sayısı 270 bini aşmış durumda. Göreve geldiğimizde sadece 58 olan MR sayımız 1063'e, bilgisayarlı tomografi sayımız 323’ten bin 400'e yükseldi. Şehir hastanelerimiz yalnızca yatak sayılarıyla değil, yüksek teknolojiye sahip altyapıları, modern tıp cihazları, donanımlı ameliyathaneleri ve yoğun bakım kapasiteleriyle çok kritik roller üstleniyor." ifadelerini kullandı.