Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, küresel adaletsizliklere ve sivillere yönelik şiddete karşı sert eleştirilerde bulundu. Mevcut dünya düzeninin yalnızca belirli güçlerin tekelinde olamayacağını vurgulayan Özel, İran'da bir okulun hedef alınması sonucu 165 kız çocuğunun hayatını kaybetmesini "insanlık suçu" olarak nitelendirdi. Masumların canına kastedilmesinin hiçbir meşruiyeti olamayacağını belirten CHP lideri, bu tür vahşetlere karşı küresel bir vicdan ittifakı kurulması gerektiğini ifade etti.

İmza kampanyasına destek verdi

Uluslararası hukukun çiğnenmesine karşı somut bir adım atan Ahmet Davutoğlu ve Richard Falk’ın başlattığı imza kampanyasına tam destek verdiğini duyuran Özel, bu girişimin adaletin tesisi için kıymetli bir çaba olduğunu dile getirdi. Paylaşımında tüm vatandaşları çocukların yaşam hakkını savunmaya ve hukuk zemininde birleşmeye davet eden Özel, söz konusu kampanyanın bağlantısını da takipçileriyle paylaştı.