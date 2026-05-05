Son Mühür - 5 Mayıs Salı günü yayımlanan Resmi Gazete’de, yürütme ve idare bölümüne ilişkin dikkat çeken düzenlemelere yer verildi.

İşte öne çıkan başlıklar:

Yönetmelikler

Enerji piyasalarına ilişkin olarak, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin teşkilat yapısı ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Nükleer güvenlik alanında, nükleer tesislerde siber güvenliğe yönelik yeni yönetmelik yürürlüğe girdi.

Havacılık sektöründe, Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) kapsamında değişikliğe gidildi.

Noterlik alanında ise Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ve Kurul Kararları

İthalata yönelik düzenlemeler kapsamında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/13) yayımlandı.

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30 Nisan 2026 tarihli ve 14531 sayılı kararı da kamuoyuna duyuruldu.

İlan bölümünde yer alanlar

Günün ilanları bölümünde; yargı ilanları, artırma-eksiltme ve ihale duyurularının yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerlerine ilişkin bilgiler de yer aldı.