Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Gaziantep’te sivil toplum kuruluşları, odalar, sendikalar ve dernek temsilcileriyle salonlara sığmayan büyük bir buluşmada bir araya geldi. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Özel, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "CHP'nin içindeki dış mihraklardan kurtulması hem siyaset hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır" sözlerine çok sert yanıt verdi. Özel, "Bugün de çıkmış ‘İnşallah’ diyor, ‘CHP dış mihraklar tarafından içine sokulanlardan kurtulacak’ diyor. Vallahi CHP’de bir tane dış mihrak varsa o da sensin" ifadelerini kullandı.

"Sokakta Bir Şeyler Oluyor, Bunun Sonu Umuttur"

Gaziantep’teki yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP'li Özgür Özel, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından toplumda ve partide yaşanan büyük hayal kırıklığı sürecini hatırlattı. O dönemde gençlerin umutsuzluğa kapılarak valizlerini topladığını belirten Özel, yola çıkarken "Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir" dediklerini vurguladı. 14 şehirdir sahada olduğunu belirten Özel, "Bir şeyler oluyor. O olan neyse, bunun sonunda umut vardır, birlikte başarmak vardır" diyerek meydanlardaki dip dalgasına dikkat çekti.

"Kurultayı Nasıl Kazandığımızı Hepimiz Biliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve bazı çevrelerin CHP kurultayına yönelik eleştiri ve iddialarına da değinen Özel, kurultay sürecinin tamamen sokağın ve halkın iradesiyle şekillendiğini söyledi. Anketlerde parti oylarının yüzde 13’lere kadar gerilediği zor bir dönemde delegelerin sokağın sesini dinlediğini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"O kurultayın nasıl kazanıldığını; sokak sokak, asansör asansör, berber berber, manav manav, taksi taksi, adım adım nasıl kazanıldığını biz hepimiz biliyoruz. Ve o sokağın sesini dinleyen delege, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir şeyi yaptı. Bir partinin genel başkanını seçimle değiştirdi. Ve o gün bizim hikayemiz başladı."

"Erdoğan’a İlk Kez Mağlubiyet Yaşattık"

Kurultaydan sonra Parti Meclisi ve MYK yaş ortalamasını 40'lı yaşlara düşürerek, yönetimde kadına ve bilime önem verdiklerini ifade eden Özgür Özel, bu değişimin yerel seçimlerde tarihi bir zafer getirdiğini hatırlattı. Özel, "Millet, partideki değişimi özeleştiriye saydı. 47 yıl sonra ilk kez CHP'yi birinci parti yaptık. Kurulduğu günden beri AK Parti’yi ilk kez yendik, Tayyip Erdoğan’a ilk kez mağlubiyet yaşattık. Ancak galibiyetimizi kimsenin üzüntüsüne çevirmedik. Biz bu seçimi tüketilecek bir tüketici kredisi değil, geleceğe yapılmış bir yatırımcı kredisi olarak görüyoruz" dedi.

"Bu Yürüyüşü Durdurmak İstiyorlar"

CHP'nin sorunlara odaklanan, polemikten uzak, emekliden çay ve fıstık üreticisine kadar her kesimin sesini duyuran tematik mitinglerle etkili bir muhalefet yürüttüğünü belirten Özel, partinin anketlerde birinci sıradaki yerini koruduğunu söyledi. Özel, iktidarın son dönemdeki sert söylemlerinin amacına dikkat çekerek, "Yarın iktidar yürüyüşünü başlatmak için çalışmaya başladık. Memnuniyet anketlerinde biz yüzde 59 ölçtük, AK Parti bizi yüzde 61 ölçtük. Polemiksiz ama iktidara yürüyen bir çizgide devam ettik. İşte ne olduysa orada oldu. Dediler ki 'Bu yürüyüşü durdurun'" diyerek konuşmasını tamamladı.