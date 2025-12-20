Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın TBMM’de Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan fil Gabi’nin öldüğü yönündeki iddialarına yanıt verdi. Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla fil Gabi’nin sağlıklı olduğunu ve ziyaretçilere açık olduğunu gösterdi.

Meclisteki iddialara yanıt

Başarır’ın Meclis kürsüsünde dile getirdiği açıklamaları “tamamen yanlış” olarak nitelendiren Şahin, Gabi’nin Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda keyifli ve sağlıklı bir yaşam sürdüğünü belirtti. Şahin, “Ali Mahir Başarır, Gabi ölmüş gizliyormuşuz diyor. Gabi çok iyi durumda. Avrupa ve dünyada örnek gösterilen merkezimizde, düzenli beslenmesi ve bakımı özenle yapılıyor. Kapımız her zaman açık, gelin yerinde görün” dedi.

Önceki zürafa şakir olayına dikkat çekildi

Şahin, CHP’li Başarır’ın Gabi ile ilgili iddialarına karşılık, geçtiğimiz ay ileri yaş nedeniyle hayatını kaybeden Zürafa Şakir’i örnek gösterdi. Şakir’in 32 yıl yaşadığını ve doğal yaşam şartlarının çok üstünde bir ömrü olduğunu vurgulayan Şahin, “Şakir’in ölümünü kamuoyuyla paylaştık. Ancak Gabi üzerinden yanlış bilgiler yaymak üzücü” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’e davet

Fatma Şahin, iddiaların aksine Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nın Türkiye’nin en büyük ve en çok ziyaret edilen doğal yaşam parkı olduğunu belirterek, herkesi parkı yerinde görmeye davet etti. Şahin, TBMM’de konunun gündeme gelmesi yerine, Başkanlık ofisine sorarak doğruluğunun teyit edilebileceğini de belirtti.