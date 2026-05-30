Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla birlikte dereye giren 16 yaşındaki Vakkas Sakar, akıntıya kapılması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Yavuzeli ilçesine bağlı kırsal Bağtepe Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sıcak havada serinlemek isteyen Vakkas Sakar, arkadaş grubuyla birlikte bölgedeki dereye gitti. Arkadaşlarıyla beraber suya giren 16 yaşındaki genç, bir süre sonra suyun içerisinde dengesini kaybederek akıntıda çırpınmaya başladı.



Sakar'ın gözden kaybolduğunu ve su üstünde kalma mücadelesi verdiğini fark eden arkadaşları, hızla yardıma koşarken bir yandan da durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. Gelen acil çağrı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde sudan çıkarılan Vakkas Sakar’a ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından kıyıda yapıldı. Ambulansla acil koduyla Yavuzeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sakar, buradaki doktorların tüm çabalarına ve hayata döndürme uğraşlarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin tamamlanması amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Jandarma ekipleri, 16 yaşındaki Vakkas Sakar'ın ölümüyle sonuçlanan acı olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme ve tahkikat başlattı.