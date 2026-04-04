SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Gaziantep’te polisin başlattığı operasyonda şok üstüne şok yaşandı.Adliye koridorlarına uzanan uyuşturucu ve rüşvet ağı deşifre edildi. Aralarında bir savcı, avukatlar ve katiplerin de bulunduğu 16 kişilik şebekeye yönelik yapılan operasyonda, kirli pazarlıklar ve dosya sızdırmaları tek tek ortaya çıkarıldı.

Adliye İçinde "Kirli Ağ" Deşifre Oldu

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşan bir ihbar, adliye içerisinde kurulan akılalmaz bir suç ağını gün yüzüne çıkardı. Zabıt katibi H.İ.U. hakkında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla başlatılan teknik takip, soruşturmanın boyutunu bir anda genişletti. CMK 135 kapsamında yürütülen dinleme ve incelemeler, uyuşturucu trafiğinin sadece sokakta değil, adliye koridorlarında da yankı bulduğunu gösterdi.

Yapılan operasyon Savcı Açığa Alındı

da şüphelilerin telefon trafikleri ve yazışmaları mercek altına alındı. Elde edilen deliller ışığında operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında bir savcı, 2 avukat, 7 adliye personeli ile 6 sivil olmak üzere 16 kişi gözalrına alındı.Suça adı karışan savcı açığa alındı.

"Dosya Sızdırma ve Rüşvet" İddiaları

Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde kan donduran yazışmalara ulaşıldı. Adliye personelinin görevlerini kötüye kullanarak; gizli bilgileri sızdırdığı, yargı süreçlerine müdahale ettiği ve bu işlemleri bir çıkar ilişkisine dönüştürdüğü iddia ediliyor. Şüpheliler "Uyuşturucu ticareti, rüşvet, nüfuz ticareti ve gizliliğin ihlali" iddialarıyla suçlanıyorlar.

İki Zabıt Katibi Tutuklandı

Sorguları tamamlanan şüphelilerden, uyuşturucu trafiğinin odağındaki isim zabıt katibi H.İ.U. ve Sulh Ceza Hâkimliği'nde görevli zabıt katibi M.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararları uygulanırken, savcı hakkındaki işlemler HSK nezdinde devam ediyor.

Yeni Gözaltılar Kapıda

Başsavcılık kaynakları, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve dijital materyallerden elde edilecek yeni veriler ışığında operasyonun genişleyebileceğini bildirdi. Adaleti tesis etmekle görevli isimlerin karıştığı bu "zehirli ağ", yargı camiasında geniş yankı uyandırdı.