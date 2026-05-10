Son Mühür/Selda Meşe- Ramazan Bayramı geride kalırken, Anneler Günü ve önümüzdeki Kurban Bayramı sürecini değerlendiren İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı Esnaf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Girgin, "Kemeraltı hava koşullarından çok etkilenir. Anneler günü için bu durum malesef etikili oldu. Havanın yağışlı olacağının söylenmesi çarşıda durgunluğa neden oldu. Anneler Günü'nü veya önümüzdeki Kurban Bayramı'nı etkileyecek bir alışveriş hareketliliği yok.

Bu hareketlilik geçen hafta itibarıyla başladı ancak hem gıda sektöründe hem diğer sektörlerde inanılmaz derecede bir durgunluk var. Tabii ki bunun temel nedeni, malesef insanların alım gücünün yetmiyor olması.Bu durum, ister istemez bizim gibi müşteriye muhtaç olan çarşı esnafını da olumsuz etikiliyor.



Yaz aylarında biraz daha hareketli dönem geçiriyoruz. Ancak şu anda okullar açık, masraflar da durmadı ve havalar tam anlamıyla ısınmadı. Bir ailenin önceliği; ev giderleri, çocukların ihtiyaçları ve kira oluyor. Bu nedenle bizim gibi çarşılar ekonomik zora düşüyor" dedi.

"Uzun süreli tatiller esnafı mutlu etmiyor"



Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasıyla ilgili konuşan Girgin, "Kurban Bayramı tatilinin uzun olması da esnaf açısından beklenen hareketliği yaratmıyor. Dışarıdan gelen İzmirlilerin bir şekilde dokuz gün boyunca hayatını devam ettirmeleri gerekiyor. İnsanlar ya kurban masrafına yöneliyor ya da ailelerini ziyaret etmek istiyor. O yüzden uzun süreli tatiller, hele ki kurban bayramı tatili bizim esnafımızı çok mutlu eden süreçler olmuyor.



Biz yine de Kemeraltı esnafı olarak her şeye rağmen insanların gelip ihtiyaçlarını karşılayabildiği, pazarlık yapabildiği ve geldiği zaman kesesine göre uygun bir şeyler bulabildiği bir alanda olduğumuz için mutlaka bereket oluyor. Ancak bu hareketlilik esnafın tüm sorunlarını bertaraf edecek tarzda değil" diye konuştu.

"Eskiden bayram döneminde işler açılırdı"



İzmir'e dışarıdan gelecek olan vatandaşın esnaf için umut olacağını dile getiren Başkan Semih Girgin, "Esnafın üzerindeki yük çok ağır. Hem vergi açısından hem gelir-gider açısından, hem kira açısından hem de kendi hayatını devam ettirme açısından. Bu dengeyi, bu makası çok açtık. O makası daraltamıyoruz. Eskiden bayram dönemlerinde işler biraz daha açılır, ihtiyaçlarımızı bir şekilde kapatırdık. Ödemelerimizi daha rahat yapardık. Şimdi insanların cebindeki para çoğalmayınca, bu durum bize de ket vurmuş oluyor.

Bizim beklentimiz şu an şehir dışından İzmir'e gezmeye gelecek olan vatandaş. Tatilde arka sokaklardaki birçok esnaf dükkan açmıyor. Dükkan açan esnaf da 'neyle karşılacağım' tedirginliği yaşıyor. ' Evimde otursam bundan da nasiplenemeyeceğim' diyerek açtığı dükkan bir süreç. Hiçkimse önünü göremiyor" dedi.

"İzmir'in parası kendine yetmiyor"



İzmir için bir yatırım planı olmadığını söyleyen Girgin, "İzmir'in dışardan gelen bir yerli ya da yabancı turizm yatırım kaynağı yok. İzmir'in parası yok. İzmir'in parası kendine yetmiyor. İstanbul'a her gün bir buçuk milyon insan giriş çıkış yapıyor. Neredeyse bir çok şehir yerli turist merkezi haline geldi ancak İzmir için böyle bir durum söz konusu değil. İzmirin bileşenleri bir masada birleşip beş yıl sonrasının planını yapmıyor. Çarşının en büyük sorunlarından biri de bu.

"İzmir'de planlama yok"



Gaziantep bir anda gastronomi şehri olmadı. Bunun için yıllarca çalışıldı. On yıl uğraştılar. Bir hayal kuruldu, planlaması yapıldı. İzmir'de ise planlama yok. Kemeraltı Çarşısı ancak İzmir'in bileşenleriyle kurtulacak. Ankara'nın biraz daha pozitif ayrımcılık bakışıyla kurtulacak. Kemeraltı'nda iki binin üzerinde atıl bina var. Bu, İzmir için ne kadar büyük yük. Bugün burada Kemeraltı'na sahip çıkan iyi esnaflar olmasa çok daha kötü bir tabloyla karşılaşabilirdik" diye konuştu.