Gaziantep’te alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından parkta bıçaklanan 24 yaşındaki Adem Subaşı, tedavi gördüğü hastanede 21 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 9 Ağustos akşamı Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Adem Subaşı gün içinde alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu kişilerle tartıştı. Aynı gece, bu kişiler tarafından "konuşmak için" parka çağrılan genç, burada yeniden başlayan tartışma sonucu bıçaklı saldırıya uğradı.

21 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Subaşı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddiyetini koruyan genç, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 21 gün sonra hayatını kaybetti.

Adem Subaşı’nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Yeşilkent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olay sonrası kaçan saldırgan, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.