Karabağlar Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini artırmak için yeni bir etkinlik gerçekleştireceğini açıkladı. Belediye tarafından yapılan paylaşım çerçevesinde, "Ortak Proje Geliştirme Eğitimi ve İş Birliği Atölyesi" ile kentte faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşları aynı çatı altında bir araya gelecek. Etkinlikte katılımcılar, ortak akıl anlayışıyla proje geliştirme süreçleri üzerinde duracak, yeni iş birliği modelleri üzerine fikir alışverişi gerçekleştirecek.

Yeni iş birliklerinin temelini atmak!

Karabağlar Belediyesi, atölye çalışmasının temel amacının sivil toplum kuruluşlarıyla beraber kente değer sağlayacak ortak projeler üretmek olduğunu ifade etti. Karabağlar Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, "Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyoruz" mesajı üzerinde durularak, kent için yeni iş birliklerinin ve ortak projelerin temellerinin birlikte atılacağı ifade edildi.

Başvurular e-posta yoluyla gerçekleştirilecek!

İki gün boyunca devam edecek eğitim ve iş birliği atölyesi, 28-29 Temmuz tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında, Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın 1. katında düzenlenecek. Programa katılım sağlamayı amaçlayan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgililer, başvurularını [email protected] e-posta adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.