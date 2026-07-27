Karabağlar Belediyesi Belediye başkanı Helil Kınay liderliğinde kurulan Bölgesel İstihdam Ofisi iş arayanlarla işverenler arasında aracı olmaya devam ediyor. BİO kurulduğu günden bugüne kadar 2 bin 40 kişiye iş sağladı.

Bireyler çalışma hayatına kazandırılıyor

BİO aracılığıyla bugüne kadar 1082 kadın, 918 erkek ve 40 engelli birey çalışma hayatına kazandırıldı. İşe yerleşenlerin sayısı Karabağlar Belediye çalışan sayısını solladı. Bölgesel İstihdam Ofisi, dijital başvuru sistemi, güncel iş ilanları, SMS bilgilendirmeleri ve kariyer destekleri sayesinde projeyi oldukça kolaylaştırıyor. Belediye, düzenli toplu iş görüşmeleri ve birebir firma buluşmalarıyla istihdam çalışmalarını sürdürüyor.

"2 bin vatandaşımız iş sahibi oldu"

Karabağlar Belediyesi Başkanı Helil Kınay, “Yerel yönetimler olarak bu sorunu tek başımıza çözmemiz mümkün değil. Ancak 2024 yılında hayata geçirdiğimiz Bölgesel İstihdam Ofisimiz sayesinde 2 bini aşkın vatandaşımızın iş sahibi olmasına aracılık ederek ailelerimize bir nebze olsun nefes olabiliyorsak, bu bizim için çok kıymetli. Amacımız yalnızca iş arayanlarla işverenleri buluşturmak değil; kadınların, gençlerin ve özel gereksinimli bireylerin üretime ve çalışma hayatına daha güçlü katılmasını sağlamak. Sosyal belediyecilik anlayışımızla istihdamı desteklemeye ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.