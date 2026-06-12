Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Aliağa Petkimspor, yeni transferi Yiğit Onan’dan gelen milli takım haberiyle gururlandı. İzmir ekibinin Manisa Basket'ten kadrosuna kattığı 24 yaşındaki uzun forvet, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosuna seçildi. Geçtiğimiz sezon da ay-yıldızlı formayı başarıyla terleten genç oyuncunun milli takıma davet edilmesi, Petkimspor camiasında sevinçle karşılandı.

Petkimspor'dan tebrik mesajı

Geçtiğimiz sezonu 30 karşılaşmada 11.0 sayı, 4.0 ribaund ve 2.0 asist ortalamalarıyla tamamlayarak dikkat çekici bir grafik çizen 2.08 boyundaki Yiğit Onan için Aliağa Petkimspor Kulübü resmi bir tebrik mesajı yayımladı. İzmir temsilcisi yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Yiğit Onan’ı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında mücadele edecek A Erkek Milli Takım aday kadrosuna seçilmesinden dolayı tebrik ediyor; Ay-Yıldızlı formayla çıkacağı karşılaşmalarda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer vererek yeni oyuncusuna olan güvenini ve desteğini belirtti.