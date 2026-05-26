Son Mühür- İzmir programı için Adnan Mendere Havalimanı'na inen ve canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Özel, hem Cumhuriyet Meydanı’ndaki abluka hem Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın gözaltına alınması hem de parti içi kurultay sürecine dair son dakika açıklamalarda bulundu.

Özel İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen polis ablukası için, "Manisa’ya gitmek üzere havalimanına geldim. İzmir İl Başkanlığı, havalimanına yakınındaki bir meydanda partililerimizle bayramlaşmamızı istedi. Biz de 'olur' dedik, partililerimizle bayramlaşacağız. Herkes yoğun duygular yaşıyor. Ancak korkmuşlar ve meydanın etrafını çevirmişler. Millet bizi nerede bekliyorsa biz oraya gideriz. Gün, o eski günlerden değil; artık o günleri geride bıraktık" diye konuştu.

"Bariyerlerle çatışacak değiliz"

"Siz buraya kadar gelip de iktidardan gitmemek için başka yollara başvurursanız, işte bunun millette karşılığı olmaz. Bir kez daha herkesi şapkasını önüne koyup düşünmeye ve konuşmaya davet ediyorum. Ben gücü, demokrasiye olan inancımdan alıyorum. Kayyumların, 'Mutlak Butlan' kararlarının yalnızlığı başka yalnızlığa benzemez. Bugün önümüze konulacak her bariyer, milletin önüne konmuş bir bariyerdir. Elbette fiziken bariyerlerle çelişecek, çatışacak değiliz."

"Güzelbahçe operasyonu siyasidir"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın gözaltına alınmasıyla ilgili soru üzerine derin bir nefes alan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce ilçe başkanımıza sordum, Jandarmada ifadesi alınıyormuş. Sabahın köründe bir belediye başkanını gözaltına alıyorsanız, bu siyasi bir operasyondur. Melih Gökçek bir gün bile gözaltına alınmamışken, burada kimi gözaltına alıyorsanız bu siyasi operasyondur. Belediye başkanını gözaltına almak, oradaki hizmeti durdurmaktır.

"Güzelbahçe İzmir'de birinci çıktı"

İzmir'de seçim sonrası anketlerde çıkan sonuçlardaki Güzelbahçe farkını aktaran Özel, "Biz bir yıllık hizmetin sonunda İzmir’de memnuniyet anketi yaptık. En yüksek memnuniyet oranı çıkan ilçe Güzelbahçe, yani Mustafa Günay’dı. Mustafa Başkan ve değerli eşi, daha yakın zamanda 30 yaşındaki evlatlarını kaybettiler. Şimdi kendisini ve eşini birlikte gözaltına almışlar. Bu kadar vicdansızlığın ne anlamı var, bilmiyorum. Bize sevgi duyana bunları yapıyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

