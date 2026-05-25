Türkiye siyasetinde dikkat çeken gelişmeler her geçen gün yaşanmaya devam ediyor. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı verilirken, kurultay geçersiz sayılmıştı. Kurultayın geçersiz sayılmasıyla birlikte ise genel başkanlığa tekrardan Kemal Kılıçdaroğlu geçmiş oldu. Dün CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, Özgür Özel'in Genel Merkez binasından çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yürümesi oldukça konuşulan konuların arasında yer aldı.

Özgür Özel'den bir dikkat çeken hamle daha geldi. Özel, yarın saat 12.00'de Konak Cumhuriyet Meydanı'nda yurttaşlarla bir araya geleceğini açıkladı. Özgür Özel'in İzmir çıkarmasından önce ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Alternatif olarak Gündoğdu Meydanı!

Valilik kaynaklarından gelen bilgiler çerçevesinde; resmi teyamüller gereği valilik tarafından belirlenmiş miting alanının Gündoğdu Meydanı olduğu, Cumhuriyet Meydanı'nın sadece çelenk bırakma töreninde kullanılabileceği, konunun Özgür özel veya başkasına mahsus olmadığı ifade edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda sadece çelenk bırakma töreninin gerçekleştirilebileceği öğrenildi.