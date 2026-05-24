Son Mühür- CHP Genel Merkezi önünde yaşanan arbedeye gönderme yapan Özgür Özel,

“Bugün sabah saat 07.00'den itibaren Genel Merkez'imizin kapısının önünde yaşananları görmüşsünüzdür. Ben tarif edeyim: CHP üyesi olmayan, Ankara'nın çeşitli barlarında bodyguardlık yapan mafyatik gruplarla, adı anılan tiplerle kapıya gelip girmeye çalıştılar. Arkadaşlar da buna izin vermedi ve kapıları kilitledi.” açıklamasında bulunmuştu.

Özel'in ''Mafyatik tipler'' tanımlamasının ardından, Kılıçdaroğlu'na destek için Genel Merkez'e gelen ekip içinde yer alan Savaş Yıldırım'ı iri cüssesi nedeniyle mafyatik olarak gösteren paylaşımların geldiği görüldü.

Oysa söz konusu kişi, CHP'de uzun yıllar görev almış, geçmişinde Kırkpınar Başpehlivanlığı da bulunan Savaş Yıldırım'dı.



Kendisine yönelik ''Mafyatik'' suçlamalarının ardından Yıldırım, ''KAMUOYUNUN DİKKATİNE'' başlığıyla bir açıklama yayınlayarak, mafya olmadığına dikkat çekti.

Özgür Özel beni iyi tanır...



​Açıklamasında,

''Ben MAFYA değilim. Soydan ve babamdan süregelen, TÜRK ata sporumuz olan güreş sporunda uzun yıllar ay-yıldızlı MİLLİ MAYOMUZU temsil etmiş; 1991 yılında Kanada'da yapılan Gençler Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olmuş, 1995 yılı İtalya/Roma CSIM Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk kazanmış ve 1996 yılından sonra da 8 asırlık geleneksel yağlı güreşlerde BAŞPEHLİVANLIK yapmış biriyim'' diyen Savaş Yıldırım,

​''CHP SPOR KURULU kurucu üyesiyim.

CHP Genel Merkezi’nde 3. katta bulunan Spor Kurulunda 8 yıl görev yaptım. Beni mafyalıkla suçlayan değişimci milletvekilleri ve Umut Akdoğan ve Manisa Milletvekili Özgür Özel beni çok iyi tanırlar.

Masum insanların günahını aldılar...



​Sayın Genel Başkanımız KEMAL KILIÇDAROĞLU'nun onurlu ve dik duruşunu temsili olan HAK, HUKUK, ADALET yürüyüşünde Spor Kurulu olarak yürüyen gerçek ATATÜRKÇÜ, KUVÂ-YI MİLLİYECİ vatanseverlerden biriyim.

​Kurucu liderimiz GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün yüce TÜRK milletine iki büyük emanetinden biri olan CUMHURİYET HALK PARTİSİ üzerinden kurmuş oldukları çıkar amaçlı suç örgütü yapılanmalarını; ALGI, PRAGMATİZM ve FETÖ taktikleri üzerinden yürütenler, masum ve temiz insanların günahını almaktan utanç bile duymuyorlar'' hatırlatmasında bulundu.

