Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’ne yapılan müdahalenin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, saldıır altında olduklarını ve tek suçlarının CHP’yi birinci parti yapmak olduğunu açıklayarak, herkes bu duruma tepki vermeye davet etti.

Özgür Özel: Seçim binalarda değil sokaklarda kazanılıyor

Genel merkez binasında saldırı altında olduklarının altını çizen CHP lideri Özel, suçlarının CHP’yi birinci parti yapmak olduklarını aktararak, “Saldırı altındayız, suçumuz 46 yıl sonra CHP’yi birinci parti yapmaktır, suçumuz AK Parti’yi yenmektir. Suçumuz CHP’de bir parti içi yarışa girip, değişim deyip o iradeyle gençlerle ve kadınlarla birlikte partimizi birinci yapmaktır. Partimizi başarımızı hazmedemeyenlerle, seçim sonuçlarını hazmedemeyenlerin ittifakı var.

Şimdi kapıya dayandılar, önce sabahın yedisinde önde bulunan birkaç milletvekili dışında partili olmayan bir grupla kapıya dayandılar, gençler püskürttü. Şimdi polisle geldiler ve binaya girmek istiyorlar. Bu binayı ele geçirmek istiyorlar, buradan çıkmayacağız ne kadar dayanacağız bilmiyorum sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok. Biz bu binada oturarak seçim kazanılmıyor, seçim sokakta meydanda kazanılıyor.” şeklinde konuştu.

“Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz”

Son olarak, yayınladığı üç dakikalık videoda sonuna kadar direneceklerinin mesajını veren CHP lideri Özel, herkesi söz konusu duruma tepki vermeye davet ederek şu ifadeleri kullandı:“Biz burada sonuna kadar direnip iktidar yürüyüşümüze meydanda sürdüreceğiz.

Bu parti savaş meydanlarında kuruldu ve sonrasında birinci meclisteki bir odayı kendine genel merkez seçti. Bize bir oda, bir çadır yeter ama bu darbecilerin de milletimize yaptığı yeter. Milletimizi bu duruma tepki göstermeye davet ediyorum, biz sonuna kadar mücadele edeceğiz.”