Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 31 Mart tarihli tahminlerine göre; Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yanı sıra Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin’in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde 4 ila 6 derece artacağı öngörülürken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek ve eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtiliyor.

31 Mart 2026 Hava durumu

MARMARA

Çanakkale – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Edirne – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İstanbul – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Kocaeli – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

Denizli – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

İzmir – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Muğla – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Adana – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

Antalya – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Hatay – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Mersin – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Ankara – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Eskişehir – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu

Konya – 16°C – Parçalı bulutlu

Nevşehir – 13°C – Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu – 15°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

Düzce – 17°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Kastamonu – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Zonguldak – 13°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Artvin – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

Samsun – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kars – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

Malatya – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

Van – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu

Siirt – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Şanlıurfa – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu