Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 31 Mart tarihli tahminlerine göre; Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yanı sıra Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin’in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde 4 ila 6 derece artacağı öngörülürken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek ve eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtiliyor.
31 Mart 2026 Hava durumu
MARMARA
Çanakkale – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Edirne – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Kocaeli – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Afyonkarahisar – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Denizli – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
İzmir – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Muğla – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Adana – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Antalya – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Hatay – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Mersin – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Ankara – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya – 16°C – Parçalı bulutlu
Nevşehir – 13°C – Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu – 15°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
Düzce – 17°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Kastamonu – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak – 13°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Artvin – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Siirt – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu